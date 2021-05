Colau: «Si un acord és bo a Barcelona i es pot fer a l'Estat, no entenc que ERC i PSC no es moguin pel Govern»

L'alcaldessa de Barcelona, Ada Colau, ha reclamat a ERC i PSC que arribin a un acord de Govern i ha posat d'exemple els altres pactes de republicans i socialistes a nivell espanyol i a Barcelona ciutat. "Si un acord és bo a Barcelona i es pot fer a l'Estat, no entenc que ERC i PSC no es truquin i es moguin pel Govern", ha assenyalat Colau aquest dissabte a Catalunya Ràdio."A mi no em pertoca fer la fórmula i som conscients de la nostra força, amb vuit diputats al Parlament disposats a ajudar. Evidentment els qui han d'agafar el telèfon, parlar i no fer de nens petits són els senyors Illa i Aragonès", ha continuat l'alcaldessa de Barcelona, que ha recordat al líder d'ERC la predisposició dels comuns "a una majoria alternativa" sense Junts."Si està disposat a aquesta majoria alternativa sense Junts al Govern, nosaltres hi serem i ajudarem en tot el que puguem", ha insistit Colau, que considera "fracassada" la coalició entre ERC i JxCat a la Generalitat. "Això forma part del passat, i també és part del problema i no de la solució", ha etzibat l'alcaldessa de la capital catalana."Necessitem una nova etapa de diàleg que passi per la desjudicialització i els indults. Però també per afrontar una renovada agenda social i de reactivació econòmica", ha reflexionat en veu alta Colau. "Com a alcaldessa puc dir que la ciutat està patint molt la manca de Govern i la falta de polítiques en habitatge, sanitat i educació. És esfereïdora l'absència de la Generalitat ara mateix en polítiques del dia a dia", ha criticat."Convocar eleccions seria una ofensa a la ciutadania", ha apuntat la batllessa de Barcelona, que també ha avançat que, de moment, no té intenció de deixar la política en actiu, deu anys després del 15-M i amb Pablo Iglesias recentment retirat . "Ara mateix no em ve al cap plegar. Amb els límits i les contradiccions actuals, té tot el sentit seguir", s'ha mostrat convençuda Colau. "Falten dos anys per al proper mandat i ara estic concentrada en fer la feina", ha reblat l'alcaldessa de Barcelona, que ha finalitzat volent mostrar la seva solidaritat amb el poble de Palestina arran dels enfrontaments armats a Gaza."Cal aturar aquest atac salvatge, inhumà i que vulnera els drets humans a Gaza, amb imatges insuportables de morts i ferits", ha exigit Colau. "Israel fa massa temps que vulnera la legislació internacional i això és inacceptable. S'ha d'aixecar la veu amb contundència", ha conclòs l'alcaldessa de Barcelona.

