Salut notifica una sola mort per Covid en les darreres hores

CONTAGIS 668.572 (+1.030) INGRESSATS 1.082 (-57) UCI 399 (=) DEFUNCIONS 22.053 (+1) Rt 0,82 (-0,02) REBROT EPG 167 (-13) VACUNACIÓ DOSI 1 2.416.081 (+56.414) DOSI 2 1.071.833 (+23.477) Actualització: 15/05/2021

VACUNACIÓ PRIMERA DOSI 2.359.667 (+ 59.466 ) 35,5% (+0,9) VACUNACIÓ PAUTA COMPLETA 1.112.265 (+26.514) 16,7% (+0,4) VACUNES ÚLTIMA SETMANA 411.279 (+24.339) Actualització: 14/05/2021 IMMUNITZATS MÉS DE 65 ANYS 735.006 (+1.836) REBUIG A LA VACUNA 45.156 (+1.835) DOSIS PER FARMACÈUTIQUES Dosis Pfizer/BioNTech: 2.190.599 Dosis Moderna/Lonza: 186.021 Dosis Oxford/AstraZeneca: 780.302 Dosis Janssen: 29.516 Actualització: 09/05/2021

Salut ha notificat una única mort per coronavirus en les darreres hores mentre els indicadors de la pandèmia continuen a la baixa. Pel que fa a la velocitat de propagació de la Covid-19 a Catalunya, l'Rt, baixa a 0,82, i també ho fa el risc de rebrot fins a 167 (-13).Els ingressats a l'UCI es mantenen per sota dels 400 amb 399 crítics. Hi ha 1.082 pacients ingressats als hospitals, 57 menys que en el balanç anterior. En paral·lel, la incidència a 14 dies igualment disminueix i passa de 215,93 a 203,35. S'han declarat 1.030 nous casos confirmats. El total de defuncions se situa a 22.053.En xifres, 2.416.081 ciutadans han rebut una primera dosi, 56.414 més que en l'anterior balanç, i 1.071.833 la segona, 23.833 més. En total, 1.071.833 catalans tenen la pauta completa.

