Un estudi publicat per la revista Bioacoustics ha confirmat que el riure no és exclusiu dels humans. Els gossos també en saben. Sasha Winkler, primatòloga ha analitzat el fenomen del riure al món animal i, concretament, al millor amic de l'humà, el gos.L'equip de Winkler va estudiar els senyals de joc vocal, és a dir, allò que es pot considerar riure en almenys 65 espècies. Entre ells s'hi trobaven els primats, les vaques, les foques, els periquitos i, naturalment, els gossos. Hi ha una característica comuna entre tots aquests animals: viuen en grup."Aquest treball exposa molt bé com un fenomen que alguna vegada s'havia pensat que era particularment humà resulta estar connectat amb el comportament compartit amb altres espècies", explica Winkler. Els autors de l'estudi varen estudiar les vocalitzacions dels gossos i les van registrar com a sorolloses, tonals, fortes o silencioses, agudes o greus, llargues o curtes, una única o un patró rítmic. Volien trobar-hi característiques conegudes dels sons vinculats al joc i a les postures.Segons la primatòloga, "el riure és la versió humana d'un senyal de joc vocal evolutivament antic". En el cas dels gossos, la postura de "reverència o salutació" demostra que s'estan divertint o que ens demanen riure amb ells.

Mostra el teu compromís amb NacióDigital.

Fes-te subscriptor per només 59,90€ a l'any, perquè és el moment de fer pinya.

Fes-te subscriptor