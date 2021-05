Cinc candidatures es presenten a les eleccions de la junta del Col·legi de l'Advocacia de Barcelona

Un total de cinc candidatures s'han presentat a les eleccions de la junta del Col·legi de l'Advocacia de Barcelona (ICAB). Més de 24.000 persones col·legiades podran votar el 3 de juny per escollir qui ocuparà els diferents càrrecs durant els pròxims quatre anys. Entre les diferents llistes hi ha la de l'actual degana, Maria Eugènia Gay, que es presenta a la reelecció. Li disputa el lloc la candidatura liderada per Gonçal Oliveros i Anna Boza amb reconeguts advocats sobiranistes. Es torna a presentar la llista encapçalada per Vanessa González i les altres dues – la de Josep Maria Paños i David Neila – ho fan individualment optant a algun dels càrrecs electes.És la segona vegada en la història de la corporació que es renova la totalitat de la Junta de Govern, formada pels càrrecs de degà/na, vicedegà/na, secretari/a i tretze diputats/des. Durant el 3 de juny, les persones electores podran emetre el seu vot de forma presencial a la seu de l'ICAB entre les 9 h i les 21 h. També es podrà votar a la Ciutat de la Justícia i a la seu de qualsevol de les deu delegacions de l'ICAB entre les 9 h i les 14 h. En el cas de Berga es votarà el dimarts 1 de juny, de 9 a 14 h.Paral·lelament, la llista que encapçalen Gonçal Oliveros i Anna Boza, ha alertat aquest divendres de la "patrimonialització" de la institució per part de l'actual degana, Maria Eugènia Gay. Així, denuncien que aquesta hagi utilitzat els colors corporatius del col·legi per la seva candidatura, un fet que "busca la identificació" de l'ICAB en la seva persona i que pot generar "confusió" entre l'electorat.A més, ha lamentat que alguns webinars "amb un contingut clarament electoral" organitzats per l'actual junta comptin amb "els mateixos patrocinadors" que el col·legi. La candidatura alternativa també ha manifestat la seva sorpresa pel fet que "nombrosos col·legiats" hagin rebut correus electrònics demanant el seu suport a la candidatura de Gay."Hauríem d’esbrinar d'on han sortit aquests correus, atès que hem rebut nombroses queixes d'advocats i advocades que no han donat la seva autorització per rebre aquesta mena de missatges, la qual cosa podria constituir una vulneració de la Llei de Protecció de Dades", ha assegurat Boza. També ha lamentat que "seria molt greu" que s'utilitzés aquesta base de dades quan la resta de llistes "no hi han tingut accés".Finalment, Oliveros i Boza han qüestionat la suspensió del compte de Twitter de l'advocat i membre de la seva llista, Elpidio Silva, el qual amb quasi 188.000 seguidors era un dels "principals portaveus" de la candidatura. "Silva mai ha tingut cap problema amb els seus comptes a les xarxes socials, se l'ha silenciat ja dues vegades d'ençà que va anunciar la seva adhesió a la nostra candidatura, i en aquests moments no pot difondre cap missatge", han apuntat.

