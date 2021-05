Més de 100 personalitats internacionals demanen alliberar els presos en un manifest de l'ANC

L'ANC ha promogut un manifest que demana l'alliberament dels dirigents independentistes presos i reivindica l'1-O i la majoria independentista del Parlament després de les eleccions del 14 de febrer, la qual cosa han defensat 116 personalitats i organitzacions internacionals.Segons un comunicat de l'entitat d'aquest divendres, els signants del manifest exigeixen la "fi de la vulneració de drets per part de l'Estat" i que es reconegui el dret d'autodeterminació de Catalunya.Critica la "persecució judicial a la qual es troben subjectes alguns polítics i activistes catalans per la seva participació en el referèndum d'independència de l'1-O, i també les víctimes de la repressió a les mans de les autoritats espanyoles en el temps que ha transcorregut des d'aleshores".Els signants del manifest asseguren que hi ha una "criminalització de la voluntat política del poble de Catalunya per part de l'Estat espanyol, que no s'atura, i que ha provocat la persecució judicial de prop de 3.300 persones i la violació de drets fonamentals".Alguns dels signants són el Premi Nobel de la Pau Adolfo Pérez Esquível; l'expresident d'Hondures Manuel Zelaya; la presidenta del Sinn Féin, Mary Lou McDonald; l'exdirigent del Bloco d'Esquerda Fernando Rosas; el diputat del Parlament del Regne Unit, Hywel Williams, i l'exvicepresident del Parlament Europeu José Pacheco-Pereira; entre d'altres.

