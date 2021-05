MAPES La mobilitat nocturna només va créixer un 35% la primera nit sense toc de queda

Altres notícies que et poden interessar

Clicant al requadre inferior dret, s'amaga la llegenda. Picant sobre cada comarca, es desplega el seu nom i les dades de desplaçaments entre mitjanit i les dues de la matinada de l'1 de gener i el 2, el 7 i el 9 de maig i entre les 5 i les 7 de la tarda del 8 de maig, així com l'evolució entre el 9 de maig i cadascun dels altres dies. També es pot desplaçar o fer més o menys gran el zoom de la imatge.La fi del toc de queda el cap de setmana passat va donar lloc a concentracions i trobades a les places i carrers que van fer saltar alarmes, en especial pel risc de contagis que podien comportar. El cert, però, és que en general no es va disparar la mobilitat de mitjanit, segons les dades dels telèfons mòbils, sinó que, en la franja entre mitjanit i les dues de la matinada, tan sols hi va haver un 34,8% de desplaçaments més que l'anterior cap de setmana, quan encara hi havia toc de queda.Aquesta informació es pot extreure de les dades obertes que publica el Ministeri de Transports gràcies a un projecte experimental en base al seguiment anonimitzat de milions de mòbils i una posterior extrapolació - aquí se n'explica la metodologia-. Com que el nombre de desplaçaments es pot consultar per hores concretes, l'estudi de les dues hores posteriors a mitjanit -quan es va aixecar el toc de queda- permet concloure que no es va disparar la mobilitat i, malgrat créixer, es va mantenir en unes magnituds properes a quan estava restringida a causes laborals o essencials.Vist des d'una altra perspectiva, la quantitat de persones que van decidir aprofitar la fi de la restricció equival a prop d'un terç de la que ja circulava per aquestes raons justificades -o que ja se saltava la normativa, atès que les policies nacional i municipals han imposat més de 60.000 denúncies per incomplir el toc de queda -. El que comporta més risc, en tot cas, no és tan la mobilitat sinó el compliment de les mesures de seguretat i protecció personal i, en aquest sentit, les imatges de persones sense mascaretes i en grups nombrosos no hi ajuden, fins al punt que la Guàrdia Urbana de Barcelona va desallotjar unes 6.500 persones durant la nit de dissabte a diumenge.El mapa inicial permet consultar el canvi en la mobilitat respecte l'anterior mitjanit de cap de setmana per comarques i, de fet, l'única que va duplicar els desplaçaments és l'Alt Urgell, per bé que n'hi va haver molt pocs, passant de 226 a 528 d'una setmana a l'altra en la franja estudiada. Les altres comarques on l'increment va ser superior al 50% són també relativament poc poblades, el Pla de l'Estany (+83%), la Terra Alta (+64,7%), la Noguera (+61%) i el Solsonès (+54,2%), mentre que fins i tot va caure a l'Alta Ribagorça (-53,7%), el Priorat (-17,3%), el Pallars Sobirà (-8,6%) i el Pallars Jussà (-2,3%).En les comarques amb més densitat, l'augment del nombre de desplaçaments va ser més limitat i a l'entorn de la mitjana catalana, com al Barcelonès (+37,3%), el Vallès Occidental (+35,7%), el Baix Llobregat (+41,1%) o el Maresme (+31,2%). L'evolució a la ciutat de Barcelona va ser una mica superior, del 45,3% i, pel que fa als municipis de més de 20.000 habitants, va créixer sobretot a Sant Quirze del Vallès (+77,9%), Olesa de Montserrat (+60,4%) i Sitges (+60,1%). Totes les dades municipals es poden consultar a una taula al final de l'article, malgrat que alguns pobles petits estan agrupats per garantir la confidencialitat i l'anonimat.Per altra banda, si en lloc de fer la comparació en relació al cap de setmana anterior es fa respecte la nit d'un dia laborable com la d'entre dijous i divendres de la setmana passada, l'augment de mobilitat del dissabte va ser també limitada, del 40,4%. Igualment, la mateixa tarda de dissabte passat, entre les 17 i les 19, hi havia molta més mobilitat que la posterior mitjanit, quasi el triple de desplaçaments.I malgrat que es van fer diverses comparacions entre la situació de dissabte passat i el Cap d'Any, el cert és que, entre mitjanit i les 2 de l'1 de gener hi va haver el doble de desplaçaments a Catalunya, malgrat que existia toc de queda des de la 1. L'ordre de magnitud, per tant, és clarament diferent i, en el següent mapa, es pot veure la diferència de desplaçaments entre la mitjanit del Cap d'Any i la del cap de setmana passat.Cal veure, en tot cas, si les imatges de concentracions de molta gent sense mascaretes es repetiran aquest cap de setmana o si es tractava d'un fet puntual després de tants mesos de toc de queda, però, en tot cas, l'aixecament de la restricció sembla que no ha disparat la mobilitat de nit com podia semblar. En les següents taules interactives es poden consultar per comarques i municipis totes les dades sobre desplaçaments en els diversos dies esmentats, malgrat que, per comprendre la taula local cal consultar la llegenda del final, per saber en quin municipi de referència estan agrupats cadascun dels pobles que no apareixen desagregats.

