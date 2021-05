«El Món de Demà» i NacióDigital publiquen una sèrie de podcasts per analitzar el futur d'Europa

Capítol 1: Una conferència per pensar el futur



Què? Primera entrega del quadern de reflexió sobre el debat per refundar la Unió Europea. Expliquem què és la Conferència sobre el Futur d'Europa, com funciona i per què és important.



Amb qui? Héctor Sánchez Margalef, investigador del CIDOB



Veus: Jordi Amat, Marc Sanjaume, Gerard Miret



Capítol 2: Com han de ser les bases democràtiques de la UE?



Què? Fem una dissecció didàctica del funcionament de la Unió Europea i analitzem els problemes i virtuts del seu funcionament intern. Parlem sobre com han afectat la crisi del 2008 i la de la pandèmia del coronavirus al projecte comunitari.



Amb qui? Carme Colomina, investigadora del CIDOB



Veus: Jordi Amat, Marc Sanjaume, Gerard Miret



La revista El Món de Demà, dirigida per l'escriptor i filòleg Jordi Amat, idivulgaran una sèrie de podcasts sobre els grans reptes que marcaran la Conferència sobre el Futur d'Europa , la iniciativa impulsada per Brussel·les per implicar la ciutadania en el debat sobre la refundació de la Unió Europea. L'aliança, que arrenca aquest diumenge amb una doble entrega, permetrà als lectors escoltar setmanalment anàlisis dels debats que condicionen els següents passos del projecte comunitari. Les píndoles es publicaran cada cap de setmana fins a mitjans del mes de juliol i estaran disponibles a Spotify Les píndoles, d'una durada de 30 minuts i enregistrades als estudis de ràdio de la Facultat de Comunicació i Relacions Internacionals Blanquerna, compten amb la promoció de l'Oficina del Parlament i la Comissió Europea a Barcelona. Jordi Amat , el professor de ciència política de la UOC Marc Sanjaume , i el periodista i economista Gerard Miret són els autors dels podcasts, que inclouen en cada edició la participació d'un expert en funció de la temàtica tractada.La sèrie desgranarà realitats d'Europa que han posat a prova la solvència de les institucions continentals, com els moviments migratoris -la crisi humanitària registrada al Mediterrani n'és l'expressió més crua-; altres emergències amb impacte social, com el canvi climàtic; i transformacions tecnològiques, com la revolució digital. Aquest cap de setmana ja es poden consultar les dues primeres entregues dels podcasts sobre el futur d'Europa.

