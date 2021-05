La vicesecretària d'Organització del PP, Ana Beltrán, ha assegurat aquest divendres que el Partit Popular obre les portes a totes aquelles persones que creguin que el projecte liderat per Pablo Casado és "l'única alternativa existent per treure a Pere Sánchez de la Moncloa". "Aquí hi cap tothom", ha exclamat.Així s'ha pronunciat en ser preguntada expressament a TVE si creu que Toni Cantó seria un bon candidat del PP a l'Ajuntament de València i si és possible veure a l'exlíder de Ciutadans, Albert Rivera, col·laborant activament amb el Partit Popular. "Doncs temps al temps, anirem veient l'evolució de cadascuna d'aquestes dues persones. Insisteixo, el PP és la casa gran, hi caben tots", ha sentenciat."Els que van marxar i vulguin tornar, els que són aquí. Tenim un gran projecte", ha afirmat, per afegir que s'ha vist que els espanyols "cada vegada més volen treure a Pere Sánchez de la Moncloa". La dirigent popular ha recalcat que el PP és el "projecte mare". "I per tant, aquí hi caben tots en el lloc que es consideri quan arribi el moment", ha manifestat, per reiterar que tots els que creguin que el PP és "l'única alternativa existent per treure a Sánchez de la Moncloa, seran benvinguts".

