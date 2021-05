La maqueta del vagó, vista des de fora a escala real Foto: ACN

Els primers 42 combois es posaran en funcionament entre aquest any i el vinent i els 8 restants ho faran a partir del 2023. N’hi haurà 26 d’ample internacional, que formaran la sèrie 7000 i aniran destinats a l'L3, i 24 d’ample ibèric que formaran la sèrie 8000 i seran especials per a l'L1.La presidenta de Transports Metropolitans de Barcelona (TMB) i regidora de Mobilitat, Rosa Alarcón, i el regidor d'Infància, Joventut i Persones Grans i president de l'Institut Municipal de Persones amb Discapacitat, Joan Ramon Riera, han visitat una maqueta que reprodueix a escala real el disseny dels nous combois a la cotxera de TMB.Els han acompanyat representants d'entitats com la Once, Dincat o Cocemfe que han fet una inspecció visual de la maqueta i han fet alguns suggeriments. Enric Botí, delegat territorial de la Once a Catalunya ha recordat que hi ha centenars de milers de ciutadans que no poden fer servir el transport privat i que exerceixen el seu "dret a la mobilitat" gràcies la transport públic. Botí ha agraït que els nous models sigui més accessibles i ha assegurat que Barcelona ha de ser un "exemple" en garantir la mobilitat per a tots els ciutadans.La presidenta de TMB ha explicat que han volgut pintar els seients per a les persones amb mobilitat reduïda en vermell i no en gris perquè "es vegi clarament que són espais reservats". Alarcón també ha destacat que la millora que suposarà tenir un polsador a la banda baixa del comboi perquè els usuaris que necessitin més temps per sortir puguin avisar el conductor. Aquesta era una petició de les entitats dels col·lectius amb problemes de mobilitat, que lamentaven que no tenien prou temps per baixar del metro.Per mantenir les distàncies que obliga la llei d'accessibilitat, TMB ha decidit retirar les barres verticals enfrontades a les portes accessibles. "Sabem que no tenim un 10 en accessibilitat i és el nostre objectiu: ser un 10 en accessibilitat i en experiència de viatge", ha dit Alarcón.Els trens també disposaran de pantalles de vídeo situades sobre cadascuna de les portes, així com d'altaveus en sala, per informar de la pròxima estació de manera visual i acústica. S'ha implementat també un sistema de bucle d'inducció magnètica en el primer i últim cotxe per facilitar l’audició a les persones amb implant coclear.A més, s’han designat espais lliures de seients amb capacitat per allotjar quatre usuaris de cadira de rodes, dos en cada cotxe extrem del tren i en les proximitats de les primeres portes. Exteriorment, les portes estaran diferenciades amb el color vermell que s’està implantant en tota la flota perquè contrastin amb el blanc dels laterals.