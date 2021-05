Un poble de Lleida busca una família per gestionar l'alberg municipal

Imatge de l’alberg Foto: Aj Vallbona Monges

L'Ajuntament de Vallbona de les Monges, a la comarca de l'Urgell, busca una família que vulgui gestionar el nou alberg municipal, el centre d'interpretació d'aus Espai Madanell i el Molí de Baix.L'espai d'acollida consta de 16 places i el consistori preveu que entri en funcionament aquest estiu per ajudar a dinamitzar el municipi a nivell turístic. En aquest sentit, l'alcaldessa Elisabet Riera diu que la voluntat del seu executiu és que la gestió d'aquests equipaments sigui assumida per persones amb experiència i que acceptin les condicions del contracte, que tindria una durada de cinc anys.Els interessats han de presentar un projecte del qual es valorarà que creï sinergies amb altres del territori. L'alberg està pensat per acollir caminants i ciclistes de la de la Ruta del Cister, excursionistes i fotògrafs de fauna que visiten els 20 observatoris de la zona.

Mostra el teu compromís amb NacióDigital.

Fes-te subscriptor per només 59,90€ a l'any, perquè és el moment de fer pinya.

Fes-te subscriptor