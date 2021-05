Bars oberts a les sis i més aforament a comerços i cultura a partir del 24 de maig

Altres notícies que et poden interessar

La Generalitat mantindrà vigents les restriccions actuals al llarg de la setmana que ve i no aplicarà canvis fins al 24 de maig. A partir d'aleshores, bars i restaurants podran obrir a partir de les sis del matí, en compte de fer-ho a dos quarts de vuit com fins ara.També s'ampliarà l'aforament permès als establiments comercial, que passarà del 30% al 50%. En el cas dels equipaments culturals, l'aforament passarà del 50% al 70%. Hi podrà haver un màxim de 1.000 persones en recintes tancats i fins a 3.000 en el cas d'espais exteriors o amb ventilació reforçada.Les universitats podran fer classes amb un aforament del 50%, mentre que els recintes esportius mantindran un aforament màxim del 50% amb un sostre de 1.000 assistents en espais tancats i de 3.000 quan hi hagi ventilació reforçada o es tracti d'espais oberts.En el cas de congressos i convencions, es podran organitzar sense necessitat d'autorització expressa del Procicat. L'aforament en aquests esdeveniments serà del 50%, amb un sostre de 1.000 assistents en espais tancats i de 3.000 en espais oberts o amb ventilació reforçada.El Departament de Salut ha fet públiques les noves restriccions en roda de premsa aquest divendres. La consellera, Alba Vergés, ha assegurat que la situació epidemiològica està "controlada" i ha qualificat d'"improbable" un nou rebrot. Amb tot, ha instat la ciutadania a "continuar en alerta".Vergés ha assegurat que al juny s'incrementarà el ritme de vacunació i ha afirmat que Salut ja treballa en els escenaris de la tardor i l'hivern que ve. "Sempre pot haver-hi variables que poden afectar el nostre país", ha dit la consellera.

