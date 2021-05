Dos magistrats del TC qüestionen que el 20-S i l'1-O fossin «tumults» i els emmarquen en el dret de reunió

"Admet dubtes projectar la idea d'alçament tumultuari sobre les mobilitzacions del 20 de setembre i de l'1 d'octubre del 2017". En aquests termes s'expressen els magistrats del Tribunal Constitucional (TC) Juan Antonio Xiol i María Luisa Balaguer, del sector progressista, en el vot particular sobre la sentència que desestima el recurs d'empara presentat per Josep Rull en contra de la condemna de deu anys i mig per sedició. Així doncs, els dos magistrats dubten que el 20-S i l'1-O, dues dates clau del procés, pugui considerar-se un "tumult" i ho emmarquen en l'exercici del dret de reunió.El TC ha fet pública avui la sentència i el vot particular. Els dos magistrats veuen vulnerats diversos drets fonamentals en la resolució de Manuel Marchena contra l'exconseller de Territori. Concretament, diu el vot particular, s'ha vulnerat el dret a la legalitat sancionadora, el dret a la llibertat personal, a la llibertat ideològica i de reunió, i consideren també desproporcionada la pena imposada pel Suprem. Els arguments, molt similars als esgrimits en el vot particular de la sentència sobre Jordi Turull, aprofundeixen en els dubtes sobre la sentència de l'1-O i donen munició a les defenses de cara a Estrasburg.

Mostra el teu compromís amb NacióDigital.

Fes-te subscriptor per només 59,90€ a l'any, perquè és el moment de fer pinya.

Fes-te subscriptor