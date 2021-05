La justícia retira l'ordre de detenció contra Laia Estrada

La magistrada del jutjat d’instrucció número 6 de Tarragona ha deixat sense efecte l’ordre de detenció que ella mateixa havia dictat aquest dijous contra la diputada de la CUP Laia Estrada per no presentar-se a declarar com a investigada pels aldarulls durant el Consell de Ministres celebrat a Barcelona el desembre del 2018.Estrada no es va presentar a declarar voluntàriament ni al desembre ni al gener passat, i la magistrada volia que els Mossos d’Esquadra la detinguessin per dur-la a declarar. Com que des del febrer és diputada al Parlament, i per tant aforada, la magistrada va preguntar al Tribunal Superior de Justícia de Catalunya (TSJC) si podia concloure la instrucció del cas, per la qual cosa només faltava la declaració d’Estrada.La resposta del TSJC va ser que el jutjat podia cloure la instrucció, i per tant el jutjat va entendre que podia ordenar la detenció d’Estrada per fer la declaració judicial. No obstant això, i després de la polèmica generada aquest dijous pel fet que una jutgessa pogués ordenar detenir una aforada tot i no estar cometent cap delicte flagrant, aquest divendres la mateixa magistrada ha fet marxa enrere.“Reexaminat allò actuat, i a la vista dels dubtes suscitats sobre si la conclusió de la instrucció referida pel TSJC comprèn, o no, la declaració com a investigada de Laia Estrada en aquest jutjat, amb la seva detenció per les seves compareixences injustificada, procedeix, prudencialment, deixar sense efecte la seva detenció. I tornar a enviar la causa al TSJC, sense practicar la declaració d’aquesta investigada”, afirma la interlocutòria.De la seva banda, la presidenta del Parlament, Laura Borràs, ha demanat als serveis de la cambra que fessin una certificació oficial conforme Estrada és diputada del Parlament. La presidenta recorda que l'article 22 del reglament de la cambra legislativa catalana li "reconeix la immunitat". I afegeix: "Estableix que durant llur mandat els diputats no poden ser detinguts si no és en cas de delicte flagrant".

