«Madrid és de dreta i de revés»: la Copa Davis de Piqué revoluciona la capital espanyola

La nova Copa Davis de tennis, impulsada per Gerard Piqué, ha començat a promocionar-se a Madrid amb una cridanera lona de 500 metres quadrats instal·lada en un edifici de la Gran Via. La pancarta reivindica que la capital espanyola, seu de la competició que es disputarà al novembre, és "de dreta i de revés".El missatge arriba tot just deu dies després de la victòria d'Isabel Díaz Ayuso a les eleccions de la Comunitat de Madrid. La lona es mantindrà al número 14 de la Gran Via durant 15 dies, fins al proper 31 de maig, un lloc per on passen cada dia 75.000 vehicles i 40.000 vianants, segons càlculs de la Copa Davis."Aquesta lona és tan sols un petit avenç de la campanya internacional Are you IN??, que ha estat creada per una agència de Barcelona i que anirà destinada a impulsar la venda d'entrades les properes setmanes. Serà en aquest moment quan tot el seu desenvolupament creatiu i conceptual vegi la llum i envaeixi tota la promoció que es farà al voltant de la competició, els seus equips i aficionats", explica la competició en un comunicat.Àustria i Torí seran les dues seus que acolliran la competició amb Madrid, que es manté com a seu central. Les finals de la Copa Davis es jugaran de l'25 de novembre a el 5 de desembre i es desenvoluparan en pista dura. Cadascuna de les ciutats albergarà la fase de grups de dos grups i un quart de final, que en el cas de Madrid seran dos. La capital espanyola acollirà a més les semifinals i la final.

