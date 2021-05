Més policia i dispositius dissuasius fixes: el pla de Barcelona per evitar aglomeracions a les nits

La Guàrdia Urbana instal·larà dispositius dissuasius fixes als espais on hi ha més concentració de gent a Barcelona. El cos avançarà a les vuit del vespre la presència de patrulles en diferents punts de la ciutat on previsiblement pot haver-hi un major nombre de persones reunides.s el cas de les places de Ciutat Vella i Gràcia, el Born, Sants-Montjuïc o la zona de les platges. Paral·lelament, aquest cap de setmana estaran oberts els bars i restaurants, un fet que segons el tinent d'alcaldia de Seguretat de l'Ajuntament de Barcelona, Albert Batlle, pot ajudar a descongestionar la via pública d'una forma "més ordenada".La policia controlarà que es compleixin els límits d'aforament i que no es vengui alcohol passades les onze de la nit i l'Ajuntament assegura que la prioritat no serà interposar sancions.Des del final del toc de queda, la Guàrdia Urbana i els Mossos van reforçar el patrullatge amb dispositius similars als de les nits de Cap d'Any. La policia local de Barcelona va augmentar en un 30% la presència dels seus efectius al carrer.Batlle ha fet una crida a la responsabilitat de la ciutadania recordant que tot i no disposar d'estat d'alarma, "la pandèmia encara hi és". De fet, ha subratllat que no posaran un "policia darrere de cada ciutadà", ja que el comportament de totes aquelles persones que optin per sortir ha de ser "cívic", tenint en compte les normes de control sanitari.

