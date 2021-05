La patronal i Aena pressionen per l'ampliació de l'aeroport del Prat

El president d'Aena ha insistit que el futur de l'aeroport internacional com a hub internacional depèn que es doni llum verda a l'ampliació i ha advertit que en les connexions europees Barcelona ja està arribant al límit i que el que ara demanden les aerolínies és operar vols de llarg radi. El president d'Aena ha reiterat que la capacitat podria augmentar dels 55 als 70 milions de viatgers i que dels nous una part seria per alimentar els vols transoceànics i d'altres servirien per captar talent internacional per a la ciutat.A més, ha recordat l'estudi que va citar aquest dijous el president de Foment del Treball, Josep Sánchez Llibre, sobre l'augment de l'aportació al PIB català en més de dos punts, fins al 8,9%, i la creació de 365.000 llocs de treball directes i indirectes. Amb tot, ha demanat fer un "debat honest" entre la ciutadania entre els pros i contra de l'ampliació. "En cap moment esquivo que hi ha contres però els pros són molt més importants", ha dit.Pel que fa al model de gestió més individualitzada de l'aeroport, tal com ja es va reclamar en l'acte del IESE fa 14 anys, Lucena creu que seria "molt difícil" un canvi a curt i mitjà termini i ha subratllat que el model d'empresa actual és híbrid, amb un 51% estatal –"també dels ciutadans de Catalunya", ha dit- i un 49% cotitzada. En aquest sentit, ha recordat que al 2009, pocs anys després de la reunió, el Prat acollia 30 milions de passatgers i deu anys després ja fregava el límit de la seva capacitat amb la possibilitat de ser un 'hub'. "Si les persones que estaven a l'acte sabessin quina ha estat l'evolució, ho celebrarien", ha indicat Lucena.El president d'Aena també s'ha referit a les compensacions mediambientals si al final l'ampliació s'acaba concretant i ha assegurat que la zona del Delta del Llobregat "quedaria molt millor". Per una banda, ha indicat que creixeria en un 25% després d'aplicar una compensació d'1 a 10 i que la millora seria "no només en volum sinó en una continuïtat orogràfica", un fet que els mediambientalistes ha dit que també aproven.