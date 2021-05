Va a Correus per reclamar un paquet... i acaba mossegant un agent dels Mossos

Els fets es van produir pels volts de les 9.15 h a les dependències de Correus del carrer Boccaccio. Segons expliquen fonts dels treballadors a l'ACN, un veí del nord de la ciutat es va desplaçar fins a l'oficina per reclamar un paquet que no havia rebut.Després de conversar amb els treballadors, aquests li van explicar que no podien fer res per ajudar-lo perquè l'element no es trobava a les instal·lacions, situació que el va molestar. L'home es va mostrar agressiu, donant cops en diferents elements que tenia propers i, segons relaten els treballadors, va intentar agredir la persona que l'estava atenent. Fins i tot, relaten, va intentar passar darrere del taulell.En aquell moment, un agent dels Mossos d'Esquadra fora de servei que esperava per ser atès a la mateixa oficina va decidir intervenir per intentar-lo calmar. Després d'uns minuts parlant amb ell i, posteriorment, intentar-lo reduir, l'home va acabar mossegant l'agent.Al cap de pocs minuts van arribar fins al lloc diverses dotacions de Mossos d'Esquadra i Policia Municipal, i els agents del cos local van detenir l'home, segons confirmen fonts del consistori. Fins al lloc també s'hi va desplaçar una ambulància per atendre l'agent, que va quedar ferit lleu per la mossegada.Fonts de la plantilla de Correus qualifiquen aquesta situació de "molt greu", i emmarquen l'incident en el marc de la vaga que la unitat de repartiment número 4 manté activa des del 6 d'abril, que afecta la correspondència d'uns 70.000 veïns dels barris del nord de la capital vallesana.Els empleats en vaga reclamen que s'ocupin les places pendents d'assignar a la unitat afectada, donat que denuncien una càrrega de treball per falta de personal. Aquesta mateixa situació es viu en altres indrets de l'àrea metropolitana, motiu pel qual preveuen noves mobilitzacions, entre elles a la veïna ciutat de Terrassa.En aquesta ciutat, ahir una delegació dels treballadors es va reunir amb l'alcalde, Jordi Ballart, per traslladar-li la situació, on el batlle els va traslladar el seu suport i es va comprometre a abordar la problemàtica amb la direcció de Correus. A Terrassa és previst que les tres unitats de repartiment comencin una vaga de mitja jornada el proper 31 de maig.