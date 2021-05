Una cinquantena de policies espanyols, a les portes del judici per les càrregues de l'1-O

L'Audiència de Barcelona ha descartat la petició de la Fiscalia d'arxivar les causes obertes contra una cinquantena d'agents de la policia espanyola acusats de causar lesions a ciutadans en una trentena de centres l'1-O. Segons ha avançat El Punt Avui , els agents i inspectors seran jutjats com a mínim pels delictes contra la integritat moral, que es castiga amb penes de fins a dos anys de presó. La causa neix del jutjat d'instrucció 7 de Barcelona, que fa anys que investiga l'actuació policial a la capital catalana durant el referèndum. El jutge ha de decidir ara quins agents porta a judici i si ho fa en una única causa o en diverses.El fiscal no ha facilitat la investigació i va demanar de fet que s'arxivés bona part de la causa. Volia que només es portessin a judici cinc processos per delictes lleus i dos és per greus, on hi ha el cas de Roger Español, a qui van buidar un ull amb una pilota de goma, prohibides a Catalunya. Español també està acusat per atemptat contra l'autoritat. El ministeri fiscal argumentava que el Tribunal Suprem, en el judici de l'1-O, va legitimar l'actuació judicial en el marc del compliment de l'ordre del Tribunal Superior de Justícia de Catalunya (TSJC) per aturar el referèndum.La resolució de l'Audiència de Barcelona critica que la Fiscalia pretengui torpedinar una procediment judicial en base a resolucions d'altres tribunals i conclou que existeixen indicis delictius contra els agents de la policia espanyola. Recorda, en aquest sentit, que el propi Suprem va constatar en la sentència de l'1-O que "els excessos policials estaven sent investigats en altres òrgans judicials". Quatre anys després, la violència de l'1-O comença a tenir un horitzó judicial.L'Audiència de Barcelona ha rebutjat que s’investigui el cap dels antiavalots de la Policia Nacional, el cap d'Informació i el cap de la brigada provincial d’Informació a Barcelona per les càrregues policials del referèndum de l'1-O a la capital catalana. Els magistrats desestimen la petició de la Generalitat i de diversos ferits d'investigar als tres comandaments en considerar que no hi ha indicis que es donessin ordres als agents per actuar "amb contundència" ni tampoc que es dissenyés un operatiu "sever i violent". En una interlocutòria avançada per eldiario.es i confirmada per l’ACN, l’Audiència confirma la negativa del magistrat instructor, que manté com a investigats mig centenar d'agents.Segons els magistrats, la suposada responsabilitat de les lesions dels ciutadans és dels agents i dels seus comandaments que van actuar en cadascuna de les escoles, però no dels seus caps que no van estar sobre el terreny. Els policies de més rang investigats són els vuit inspectors en cap de la UIP que van comandar les seves respectives unitats en els centres de votació. La Generalitat i acusacions particulars dels ferits volien anar un pas més enllà en la cadena de comandament i imputar als tres comandaments màxims -el cap de la unitat d'antiavalots i els dos de la brigada d'Informació- en considerar-los responsables del disseny de l'operatiu.

