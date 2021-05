Laia Estrada assumeix que pot ser detinguda perquè l'ordre segueix vigent

La diputada de la CUP Laia Estrada assumeix que pot ser detinguda aquest divendres i passar el cap de setmana al calabós. En una entrevista a El Matí de Catalunya Ràdio ha explicat que l'ordre de detenció segueix vigent tot i el gest de la presidenta del Parlament. Laura Borràs ha demanat als serveis de la cambra que facin una certificació oficial conforme Estrada és diputada i ha defensat que els diputats no poden ser detinguts si no és en cas de "delicte flagrant".Estrada ha agraït que Borràs compleixi la seva paraula de defensar els drets dels diputats, però no creu que hagi canviat la seva situació. La diputada manté la "decisió política" de no comparèixer voluntàriament davant del jutge.El jutjat d'instrucció número 6 de Tarragona ha ordenat la detenció d'Estrada després que no s'hagi presentat quan se l'ha requerit per declarar com a investigada per desordres públics, en el marc de les protestes a Tarragona contra el Consell de Ministres de Barcelona el 2018. La diputada ha convidat la gent a trobar un "mínim incident" en aquestes protestes. Així mateix, ha afirmat que la decisió de no comparèixer voluntàriament és per denunciar la "vulneració" dels seus drets com a manifestant.Estrada no vol posar el focus en l'última fase d'aquesta causa des que és diputada al Parlament i el cas passa a mans del TSJC. I és que, segons ha dit, no s'ha d'oblidar què ha motivat la causa i que és un "error molt greu".Preguntada sobre les possibilitats d'un acord per formar govern, Estrada s'ha mostrat "molt optimista". Considera que la cimera de dimecres de les tres formacions independentistes va anar bé i que els quatre compromisos que es van assolir són "clau" malgrat no ser molt concrets."Penso que tothom serà prou responsable com per entendre que unes noves eleccions serien una presa de pèl a la ciutadania", ha dit per després afegir que l'independentisme no s'ho mereixeria i que hi ha el risc de perdre vot independentista.

