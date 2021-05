La militància d'Esquerra Verda, a l'espera de «passar comptes» amb els dos regidors dels Comuns a Tarragona

El passat 5 de maig es va formalitzar en assemblea la creació de l'executiva d' Esquerra Verda al Camp de Tarragona, un pas més per afiançar l'estructura territorial del partit en un context tant de debat d'investidura al Parlament com també de crisi interna a la coalició d'En Comú Podem Tarragona.I és que el pròxim 17 de maig a les sis de la tarda se celebrarà una assemblea clau en el futur no tan sols d'ECP sinó també del govern de la ciutat. Ferms en la postura de no acceptar l'entrada de Junts a l'executiu , la militància ha pressionat per tal que es convoqués una assemblea quan ja estaven avançades unes negociacions que han obligat a la direcció barcelonina a pronunciar-se. Esquerra Verda és una de les corrents internes de la coalició que a banda de rebutjar un futur govern ampliat també vol "passar comptes" amb els dos regidors del grup municipal, que des de les eleccions asseguren que no han donat "cap explicació" sobre la seva tasca de govern.Vicente Moya, un dels membres d'Esquerra Verda a Tarragona, explica que "el que veiem és una falta d'acció de govern" i que "no s'ha vist el canvi, som molt a prop de 2023 i no s'haurà fet absolutament res". Pere Segura, un altre dels impulsors del nou partit a la ciutat, destaca el dèficit d'1 milió d'euros que es va produir al 2020 a l'Institut Municipal de Serveis Socials, comandat per Carla Aguilar (ECP): "Això vol dir que hi ha projectes que no s'han dut a terme, quan més necessitat hi ha hagut amb gent sense llar, les associacions veïnals...".Segura atribueix a ERC el fet d'haver volgut governar "en solitari" sense plantejar-se acords amb altres partits d'esquerres com el PSC. "El canvi de govern no ha sigut un revulsiu, en molts temes com el POUM ens estem quedant encallats, que per l'economia de la ciutat és perjudicial", afegeix.Segura descarta que en cas de decidir sortir del govern En Comú Podem es pugui plantejar en els pròxims dos anys cap intent de moció de censura. "Hem de plantejar una alternativa de cara a 2023, que hi hagi un govern d'esquerres", explica.No és tan sols el cas d'Esquerra Verda, sinó que altres membres de la coalició acusen els dos regidors de no ser prou transparents amb la seva feina a l'Ajuntament, tanmateix Pere Segura es mostra clar: "Per la nostra part no estàvem d'acord a cedir ESPIMSA a Junts, no és una decisió que se'ns hagi presentat obertament a la gent dels Comuns".Val a dir que després de dos anys al capdavant de la presidència de l'empresa de Mercats, la intenció de l'executiu era cedir també -entre d'altres- la conselleria de Serveis Socials a Cristina Guzmán (Junts), una de les peces clau que En Comú Podem va demanar al 2019. A la pràctica, Junts ja està governant la ciutat, però el fet de donar-los regidories ha suposat un cop d'efecte.Una de les incògnites del dia 17 serà en quin cantó votarà el regidor Hermán Pinedo. L'estructura de l'assemblea obliga a fer les votacions per separat després d'un debat conjunt: d'una banda Tarragona en Comú i de l'altra Podem. Pinedo està expulsat de Podem , però no ha fet pública la seva adhesió a cap altre projecte polític. "No sabem on està ubicat", es queixa Pere Segura.L'assemblea es produirà aproximadament un mes després de l'esclat de la crisi del govern. Més enllà d'un breu intercanvi de comunicats, les parts implicades han preferit esperar a quin serà el resultat de la trobada de la militància dels Comuns. Si ERC -tal com ja ha manifestat- prefereix tirar endavant l'ampliació sense ells i fer un govern netament independentista s'enfrontarà a dos anys de més inestabilitat.I mentre el debat amb la resta de la coalició en l'àmbit local continua, Esquerra Verda va avançant -després que Iniciativa entrés en concurs de creditors al 2020- en la seva estructura al Camp de Tarragona. Es proclamen el "partit hereu d'ICV", és a dir, "un partit ecologista i dels treballadors", partidari de l'"ecosocialisme" que una de les seves membres Lara Álvarez considera que és "la manera de sortir d'aquesta crisi".Vicente Moya destaca que "volem recuperar la fermesa, liderar i aportar idees" i Carles Fuxet afegeix que "apostem perquè els Comuns sigui un partit federalista, la suma de l'experiència és la que transforma el país". Fuxet és del parer que "si no hi ha vella política no pot haver-hi nova política" i per això reivindica el "llegat" d'ICV. "S'ha demostrat que la nova política dura el que dura", rebla Moya.Quant a la manca d'èxit electoral Fuxet considera que "a Catalunya s'ha parlat molt més d'independència que de serveis públics, de nacionalisme que no d'ecologisme, més de la presó que no de la ciutadania, quan aconseguim transformar el taulell els resultats seran molt més bons".Dins d'aquest "llegat" compten amb l'adhesió de persones conegudes a la política local com Salva Matas al Baix Camp, Paco Ortega a Reus, Arga Sentís a Tarragona, així com també és d'Esquerra Verda l'exdiputat Daniel Pi.Ideològicament aposten per un programa similar al que tenia l'extinta ICV, per exemple amb l'oposició frontal a l'ampliació del Complex Recreatiu i Turístic de Salou i Vila-seca, així com l'aposta pel tren-tram i el transport públic. Sobre un dels temes candents del moment, la instal·lació de parcs fotovoltaics i eòlics a la demarcació, Vicente Moya assegura que "estem a l'expectativa, això entra en contradicció en la transició energètica, hauríem de mirar quin és l'impacte perquè potser estan atenent a lobbies, analitzarem les al·legacions dels alcaldes i mirarem si hi ha l'espoli que denuncien".

