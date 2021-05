Els Estats Units eximeixen de dur mascareta els vacunats també als interiors

Altres notícies que et poden interessar

Els Centres de Control i Prevenció de Malalties dels Estats Units han conclòs aquest dijous que la població vacunada contra el coronavirus al país pot anar sense mascareta a la majoria dels espais tancats. Només hauran de mantenir-la en espais amb multituds, com ara avions i autobusos, i als hospitals.La directora dels CDC, Rochelle Walensky, ha anunciat en roda de premsa que les autoritats sanitàries dels EUA han pres la decisió pels estudis que demostren l'efectivitat de la vacuna contra la Covid-19. A l'abril els Estats Units ja van eximir els vacunats de dur mascareta en espais exteriors i també van permetre que els no immunitzats que acompanyessin algú vacunat poguessin descobrir nas i boca.Amb el nou anunci, les persones vacunades podran fer vida gairebé normal, com abans de la pandèmia, sense haver de dur mascareta i sense guardar distància amb la resta de persones a la majoria dels espais, tant exteriors com interiors.

