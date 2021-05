L'exnúmero 2 de la policia espanyola, al Congrés: «Ho faria tot per Espanya, i tot és tot»

La comissió Kitchen -que investiga l'operatiu format per agents de la Policia Nacional per robar a l'extresorer del PP Luis Bárcenas la informació sobre la caixa B del PP- ha viscut aquest dijous un nou episodi de tensió entre l'exnúmero dos del cos Eugenio Pino i els portaveus del PSOE, ERC, Podem, CUP i Bildu.Pino ha iniciat la sessió esquivant amb evasives l'interrogatori dels portaveus de totes les formacions, però finalment ha intercanviat retrets amb Rufián quan aquest li ha retret el seu patriotisme "de bandera i polsereta" mentre cometia suposades il·legalitats amb diners públics. "Ho faria tot per Espanya", ha dit Pino, "i tot és tot".Pino ha obert la seva compareixença assegurant que en la mesura que la comissió Kitchen "només és de naturalesa política" només està obligat a comparèixer, però no a respondre les preguntes. "No respondré ni a una salutació", ha afirmat abans d'apel·lar a un suposat secret de sumari.La seva negativa a contestar no ha evitat una allau de retrets i de preguntes dels portaveus en un interrogatori buit que ha iniciat el portaveu del PSOE a la Comissió, Felipe Sicilia, que l'ha acusat de falta de respecte a la cambra de representació dels ciutadans.Pino ha obtingut el suport del portaveu del PP, Luis Santamaría, que ha exonerat Pino de cap actuació irregular, i ha afirmat que l'exnúmero dos de la Policia Nacional ha actuat sempre "al servei dels espanyols". "Ni vostè ni ningú mereix ser tractat com a suposat culpable", ha afirmatEl portaveu de Vox José María Figaredo també ha destacat la "dilatada carrera" de Pino "com a policia al servei d'Espanya". "És evident que ha prestat un gran servei i li volia agrair el sacrifici per Espanya", ha sentenciat sense fer-li més preguntes.La sessió ha pujat de to amb el torn del portaveu de Podem, Rafa Mayoral, que li ha retret que actués com a policia en contra de la defensa dels drets i les llibertats dels espanyols. "Tard o d'hora se sabrà tot", ha afirmat, "i cap grupuscle que intenti subvertir la democràcia evitarà que s'imposi la veritat".El portaveu d'ERC al Congrés, Gabriel Rufián, ha interpel·lat directament a Pino, que l'ha mirat somrient sota la mascareta en més d'una ocasió. Pino ha demanat empara a la presidenta adduint que ja havia dit que no declararia, però Rufián li ha recordat que "no està davant un jutge, de manera que s'ha d'aguantar".Rufián ha recordat que Pino va dir al jutge de la Kitchen que "havia fet operacions que posaven els pèls de punta pel bé d'Espanya", i li ha preguntat si es considera un patriota. "Sens dubte sí, ho faria tot per Espanya", ha afirmat Pino, que ha admès que "fer-ho tot és tot".Quan Rufián li ha preguntat si ho faria més enllà de la llei, Pino ha respost enigmàticament: "En aquest cas la llei segurament no existiria si ho haguéssim de fer tot per Espanya". Rufián li ha respost: "Realment sí, posa els pèls de punta".Pino ha respost amb menys evasives al portaveu de Bildu, Jon Iñárritu. Ha afirmat que l'operació Kitchen "no va existir". Iñárritu li ha preguntat si també va ser membre de la 'Policia patriòtica' i va participar de la redacció d'informes falsos i apòcrifs en el marc de l'Operació Catalunya."L'Operació Catalunya tampoc existeix", ha dit Pino, però "hi ha una sèrie de qüestions que es fan i no es diuen, però no necessàriament han de ser operacions específiques matisades per un ambient polític". Segons Pino, "les operacions s'especifiquen, se'ls dóna un nom i una estructura", i l'Operació Catalunya no ha existit com a tal en llenguatge policial".En tot cas ha afirmat que el dia que el citin la Comissió de Secrets Oficials explicarà el que entén ell com Operació Catalunya "i veurà com no ho era", perquè "tenia mil autors" i "per part del govern d'aleshores no ens van ordenar res, ni de Kitchen ni de Catalunya".El portaveu de la CUP Albert Botrán ha tancat la sessió recordant que "és una paradoxa que tot un cap de la policia s'aculli a no declarar". "A les comissaries de la Policia i la Guàrdia Civil no sempre es respecta el dret a no declarar", ha dit Botran, mentre que Pino ha afirmat que ell "no ho ha vist mai" i en tot cas, si Botran conteix casos de tortura "els ho ha d'explicar als jutges".Posteriorment ha estat el torn de la dona de Luís Bárcenas, Rosalía Iglesias, que ha comparegut per videoconferència des de la presó. Iglesias ha afirmat que el xofer de Bárcenas –i peça clau de la Kitchen- disposava de les claus de casa seva, i ha afirmat que va témer "per la seva vida i la del seu marit"."Sóc a primera interessada en què se sàpiga tot, sóc una víctima", ha afirmat abans d'assegurar que la seva família ha viscut "situacions molt dures". En tot cas ha afirmat que no declararia per no intercedir en la causa judicial.

