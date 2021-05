Guardiola explica com han estat les festes per celebrar la Premier: «Només alcohol»

El Manchester City de Pep Guardiola segueix gaudint d'una setmana de festes per haver aconseguit la seva tercera Premier League en els últims quatre anys. L'entrenador català ha recollit els èxits d'una gran temporada, reconeguda a tot el món per personalitats futbolístiques, esportives o d'altres àmbits.Però en tota aquesta joia de futbol, també hi ha hagut les clàssiques festes nocturnes. Amb la lliga ja al sac, Guardiola ha parlat aquest dijous de les celebracions de l'equip i, entre rialles, ha sorprès els periodistes amb la seva sinceritat."Vam beure, vam ballar i ens vam abraçar, vam anar a la ciutat esportiva mantenint-nos dins la nostra bombolla. A les 23:30 van arribar pizzes i va ser el millor moment de la nit. A Anglaterra les festes són gairebé només d'alcohol, sense menjar, i no sé per què", ha confessat Guardiola en roda de premsa.El de Santpedor, que ja ha guanyat les lligues domèstiques de futbol de l'estat espanyol, Alemanya i el Regne Unit, es prepara per jugar la Final de la Champions contra el Chelsea el pròxim 29 de maig. La fita se celebrarà a l'estadi del Porto després d'haver-se modificat la seu de la final, prevista per a Estambul, per culpa de la pandèmia.

