Vic torna a ser la capital catalana del formatge amb el retorn del Lactium

250 formatges d'arreu del país

Un Lactium amb moltes novetats

Roda de premsa de presentació del Lactium 2021. Foto: Josep M Montaner

Torna el Lactium després d'un any d'absència. El cap de setmana del 22 i 23 de maig, Vic acollirà la tretzena edició de la festa del formatge català . Per quarta vegada l'escenari serà el parc Jaume Balmes de la capital d'Osona que, en aquesta ocasió, s'adapta a la pandèmia amb una ampliació de l'espai així com el control d'aforament, entre altres mesures. El Lactium és, com sempre, una iniciativa conjunta de l'Ajutnament de Vic i de l'Associació de Ramaders i Elaboradors de Formatge Artesà (ACREFA).El Lactium 2021 convertirà Vic durant un cap de setmana en la capital catalana del formatge artesà. Aplegarà una quarantena de productors d'arreu del país que posaran a la venda unes 250 referències. “Els tres eixos que fonamenten el Lactium d'enguany són la seguretat, l'adaptabilitat i la sostenibilitat", explica Isaac Gelabert, director del certamen.A banda de l'ampliació de l'espai i el control de l'aforament, el gran canvi vinculat a la pandèmia ha afectat el concurs. Ha passat de fer-se íntegrament a Vic coincidint amb la mostra, a descentralitzar el tast i les deliberacions dels formatges participants en nou sessions arreu del país D'aquests tastos en sortiran els guanyadors de les 13 categories així com el guardó al Millor Formatge Català Lactium 2021. A més, s'estrena el Premi Formatgeria Sostenible Lactium, que distingirà el projecte que millor hagi integrat iniciatives i bones pràctiques entorn a la sostenibilitat en els seus processos de producció.Els noms dels guanyadors del concurs es donaran a conèixer el dissabte 22, durant la mostra, on també es podrà gaudir de les xerrades del TxisCorner, d'actuacions de música en directe i espectacles familiars i del nou TxisBar, una barra on se serviran fustes de formatges presents a la fira, complementant així la seva proposta lúdica.Titi Roca, regidor de Fires i Mercats de l'Ajuntament de Vic, ha destacat la importància del Lactium en el sector així com el fet que s'hagi bonfiicat en un 50% la taxa dels firaires, un ajut que es mantindrà en la resta de fires del 2021.L'adaptació online de l' Aula del Formatge Bonpreu-Esclat és una altra novetat d'aquesta 13a edició. Amb un programa compost per tres sessions, els dies 15, 22 i 29 de maig, l'Aula del Formatge Bonpreu-Esclat manté el seu esperit de divulgació i de coneixement a través del tast de formatges, adaptant el seu format al marc digital i permetent gaudir de les seves activitats i del tast de formatges des de casa.D'altra banda, prèviament a Lactium, tindrà lloc la jornada tècnica professional. Amb el títol “Formatgeries i sostenibilitat: reptes i oportunitats”, es podrà seguir de forma online el divendres 14 de maig.En la presentació del Lactium celebrada aquest dijous al matí també hi han assistit Bet Piella, regidora de Promoció econòmica, Ocupació i Comerç, Ramon Sanmartí, director gerent de PRODECA, i Lluís Mauri, en representació d'ACREFA.“Catalunya és la regió europea que més varietats de formatges té”, ha destacat el representant de l'associació que agrupa els productors catalans. “Aquest Lactium crec que no serà recordat com el de després de la pandèmia sinó pel Lactium en què es presentaran més novetats que mai”, ha afegit. I és que, després del confinament, molts formatgers arriben amb una o dues referències noves per presentar.

Mostra el teu compromís amb NacióDigital.

Fes-te subscriptor per només 59,90€ a l'any, perquè és el moment de fer pinya.

Fes-te subscriptor