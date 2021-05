Un barri de Tarragona demana un referèndum per independitzar-se de la ciutat

Una dècada després de l'aprovació definitiva de la separació de la Canonja, una altra zona de la ciutat de Tarragona vol independitzar-se. Es tracta de Bonavista, el barri que limita precisament amb la Canonja i que antigament els seus terrenys havien format part del terme municipal canongí.L'associació de veïns de Bonavista ha presentat una bateria de propostes en el marc dels pressupostos participatius, una de les quals és estudiar la celebració d'un referèndum d'independència a Bonavista . La proposta, per ara, no detalla ni els motius ni la base històrica sobre la qual se sosté la demanda, ni tampoc quin suport veïnal té al darrere, quelcom vital.La resta de propostes tenen a veure amb la millora dels serveis, mobiliari i equipaments, com ara un parc per a gossos i pipican, un skatepark, una oficina de l'OMAC, una comissaria de la Guàrdia Urbana, una pista coberta poliesportiva o també asfaltar els descampats que hi ha al barri, així com millorar l'accés a l'Anella Mediterrània.

