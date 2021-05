Es pot detenir una diputada al Parlament?

La diputada de la CUP, Laia Estrada, pot ser detinguda en les pròximes hores . El motiu? Que no ha comparegut davant la justícia per una investigació per desordres públics durant les protestes contra el consell de ministres que es va celebrar el 21 de desembre del 2018. La detenció és imminent.Ara bé, una diputada del Parlament de Catalunya pot ser arrestada així com així? No és tan senzill. Tal com estableix Reglament del Parlament, els diputats tenen diverses prerrogatives: tenen inviolabilitat i immunitat. Inviolabilitat vol dir que no poden ser perseguits judicialment per les opinions o els vots emesos com a diputats, i immunitat vol dir que no poden ser detinguts si no és en cas de delicte flagrant.La presidenta del Parlament, Laura Borràs, ha fet referència a aquesta qüestió. A través de Twitter, ha explicat que ha demanat una certificació oficial dels serveis de la cambra conforme Estrada és diputada del Parlament. L'article 22, recorda Borràs, estableix la immunitat dels diputats.En una atenció als mitjans a les portes del Parlament -aquest dijous hi ha sessió plenària-, Estrada ha advertit que no es presenta per "no participar en el relat dels Mossos" que l'única cosa que fa és "distorsionar la realitat". "Som més de 3.000 persones represaliades i no podem evitar assenyalar també a la Generalitat", ha explicat. Estrada ja havia estat investigada l'any 2017, però les causes van quedar arxivades i la diputada, en aquelles ocasions, també havia ignorat les sol·licituds de compareixença.Aprofitant el ple del Parlament, on hi ha la presència policial protocol·lària per aquestes ocasions, Estrada ha desafiat a la policia catalana: "Ja que estem rodejats dels Mossos que em detinguin i acabarem amb aquesta farsa". Des de la formació anticapitalista expliquen que la causa ha estat traslladada del jutjat d'instrucció de Tarragona al Tribunal Superior de Justícia de Catalunya (TSJC), tot i que encara no coneixen la resolució final, i per tant, no poden saber qui és l'emissor directe de l'ordre de detenció.

