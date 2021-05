8 pel·lícules en català arriben a Amazon Prime

Altres notícies de sèries i cinema que et poden interessar

El cinema en català o doblat a la llengua catalana es va fent camí, a poc a poc, a les plataformes de contingut en streaming. La distribuïdora independent Adso Films ha aconseguit que vuit de les seves pel·lícules s'incorporin al catàleg d'Amazon Prime, el segon servei més gran del planeta. Totes elles aterren aquest dijous a la plataforma, una de les que menys films i sèries té en català de tot el mercat.La llista d'incorporacions és la següent: el film iraquià La decisió (2017); la francesa Ments brillants (2018); la italiana Beneïda Disbauxa (2018); la sueca The Unthinkable (2018); un altre film francès com Les noies de la 6ª planta (2010); la controvertida austríaca Cas Murer: El carnisser de Vílnius (2018); l'americana protagonitzada per Renee Zellweger La nostra cançó d'amor (2010); i una tercera francesa, Professor a Groenlàndia (2018) Bona part de les pel·lícules citades ja es podien veure a Filmin -en versió catalana- o a Rakuten. Aquesta última va incorporar la trilogia d'El Senyor dels Anells en llengua catalana la setmana passada, una fita històrica per a unes pel·lícules d'aquest calibre.

Mostra el teu compromís amb NacióDigital.

Fes-te subscriptor per només 59,90€ a l'any, perquè és el moment de fer pinya.

Fes-te subscriptor