Una parella de «youtubers» es fa enrere adoptant un nadó per no poder-lo mostrar a Internet

Una parella de youtubers dels Estats Units, Nikki i Dan Philippi, ha causat polèmica aquesta setmana per sacrificar el seu gos després que mossegués el seu fill. Arran d'aquesta notícia s'ha fet viral un altre vídeo en què reconeixien que havien rebutjat una adopció perquè no podien mostrar el nadó a les xarxes socials."Ja no adoptarem des de Tailàndia", va anunciar Nikki en el vídeo, "i el motiu és la política de xarxes socials de l'empresa amb què adoptem", explicava. "Els nostres seguidors ja ens van advertir que el que compartim podria afectar el procés d'adopció, però sempre hem pensat que tenim sentit comú i hem fet canvis perquè no hi afecti", comentava prèviament.En concret, l'organització que gestionava l'adopció prohibia compartir cap mena d'imatge, vídeo o contingut a les xarxes durant tot un any. "Jo pensava que això de no compartir anava a ser abans que passés a ser un membre de la nostra família, però no (...). No ens ho crèiem", criticava la youtuber.La creadora de contingut lamentava en el vídeo que "el nadó anava a viure durant un any" a sa casa "gairebé amagat", insistia: "Volíem tenir les regnes i controlar què fer o no amb el nostre temps a les xarxes".Mesos després, i després d'intentar adoptar a Corea del Sud i descobrir que tampoc podien compartir imatges del nadó que acollissin, Nikki es va quedar embarassada de forma natural el juny del 2020 i així ha pogut mostrar cada instant de la vida del seu fill.

