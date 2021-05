Vuit anys de presó pel policia jubilat de Terrassa que venia permisos de residència a immigrants

El Tribunal Superior de Justícia de Catalunya (TSJC) ha confirmat vuit anys de presó per un sotsinspector de la comissaria de la policia espanyola a Terrassa que venia permisos de residència a immigrants. L'home, ara jubilat, dirigia la unitat d'estrangeria i comptava amb l'ajuda de tres ciutadans que contactaven amb persones en situació irregular i feien d'intermediaris pel pagament.El jurat popular va considerar el principal acusat com a culpable per unanimitat, i el TSJC li ha imposat 5.400 euros de multa, 21.000 euros d'indemnitzacions per falsedat documental, i onze anys d'inhabilitació. Se l'ha trobat culpable d'acceptar suborns de part d'una desena de persones, que sense ser conscients de l'engany, li haurien abonat més de 50.000 euros pels serveis fraudulents.El sotsinspector va negar qualsevol relació amb els fets, però la sentència l'ha acabat considerant culpable de cobrar entre 7.000 i 10.000 euros per cada un dels permisos de residència que hauria concedit il·legalment entre el 2014 i el 2017. Manuel B., que tenia un sou de més de 58.000 euros anuals, assegurava que guardava diners en efectiu declarats a la seva taquilla, però que no "tenia la facultat" de concedir permisos de residència.Segons la fiscalia, a través d'una llei que permet donar la residència a aquells migrants que col·laboressin en la persecució de xarxes de tràfic de persones, el sotsinspector escrivia atestats policials amb denúncies falses esgrimint que els seus clients eren víctimes de màfies. La llei contempla no expulsar les víctimes si denuncien els autors dels delictes i col·laboren amb les autoritats.