Els treballadors de la Nissan demanen celeritat en la reindustrialització de les plantes

Centenars de treballadors de Nissan s'han manifestat aquesta tarda a Barcelona davant la falta de propostes per la reindustrialització de l'empresa. Els empleats demanen a les administracions i la direcció de l'empresa "una alternativa industrial viable que preservi el teixit industrial i els llocs de treball que perillen per la marxa de Nissan". La mobilització ha transcorregut pel centre de la capital catalana amb un to reivindicatiu, amb inici al Departament d'Empresa i Coneixement de la Generalitat, i final davant la delegació del govern espanyol.La marxa, convocada per la CGT, CCOO, UGT i USOC, es va anunciar el passat 4 de maig després "dels pocs avanços" en l'última reunió de la mesa per la industrialització de Nissan, que agrupa representants de la direcció de la multinacional, la Generalitat, el govern espanyol i els comitès d'empresa. A sobre la taula, es mantenen 40 projectes de 36 empreses, dels quals s'analitza la capacitat productiva, el nivell de negoci, els plans industrials, el nivell de venda i l'estructura empresarial. Després d'estudiar les diverses propostes, els agents socials van considerar que eren "insuficients per preservar el teixit industrial que es perd per la marxa de Nissan".Els sindicats rebutgen els projectes que s'han presentat fins ara, i insisteixen que el conflicte segueix viu: "Ni la Generalitat, ni el govern espanyol ni els treballadors podem estar conformes amb els projectes que se'ns proposen avui dia". Els agents socials demanen una alternativa "clara i sòlida" que eviti la destrucció de milers de llocs de treball.La multinacional japonesa compta amb tres plantes repartides entre la Zona Franca, Montcada i Reixac, i Sant Andreu de la Barca, de les quals depenen 3.000 llocs de treball directes i més de 20.000 indirectes. El 28 de maig de 2020 es va anunciar el tancament de tots els centres a Barcelona, i des de llavors, hi ha reunions contínues entre les diferents parts implicades per trobar una solució acordada entre totes.

