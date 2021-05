Aquest, que van causar crítiques pels problemes de privacitat perquè es va conèixer que la plataformaFinalment l'empresa ha fet marxa enrere , però no donar el vistiplau a les noves normes d'ús tindrà conseqüències per als usuaris. Des de dissabte, 15 de maig, podran llegir els nous missatges que rebin i respondre'ls, peròs.També, i tornar les trucades perdudes, però no podran veure el llistat de les anteriors trucades.Setmanes més tard, es complicarà la situació dels usuaris de WhatsApp que no hagin acceptat les noves condicions d'ús.. Segons l'empresa, es busca mantenir la seguretat, limitar la retenció de dades i protegir la privacitat.Entre els canvis de les condicions s'inclou que, però en cap cas les converses, que estan encriptades.

