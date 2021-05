El jutge condemna «Espejo Público» per vulnerar el dret a l'honor de Josep Maria Jové

Sentencia de 15 de enero de 2020, dictada por el Juzgado de 1ª instancia Nº4 de Granollers pic.twitter.com/RaSrM72KZd — Espejo Público (@EspejoPublico) May 13, 2021

Mentides i difamacions. Per fer mal. Per abonar persecucions. Per justificar repressions. Avui almenys, poc habitual, no surt de franc i assumiu les conseqüències d'una vergonyosa manera de fer, que senzillament no és periodisme. És una altra cosa. #AndJusticeForAll ✊🏾 https://t.co/EhIr2XhvcT — Josep M. Jové Lladó (@jmjovellado) May 13, 2021

El jutjat de primera instància 4 de Granollers ha condemnat Atresmedia Corporación de Medios de Comunicación S.A, i concretament Espejo Público, pel delicte d'intromissió il·legítima al dret a l'honor del diputat d'ERC Josep Maria Jové arran d'una notícia que es va retransmetre en aquest programa d'Antena 3 el 9 de març de 2019.Per això, el jutge ha decidit condemnar la cadena a pagar a Jové una indemnització de 10.000 euros pel dany moral produït, i difondre ela sentència al programa Espejo Público i amb compte oficial de Twitter. El programa que presenta Susana Griso ja ha complert la seva part i ha publicat la part dispositiva de la sentència a les xarxes socials.Jové ha reaccionat a la sentència i ha celebrat que les "mentides i difamacions" no surtin de franc i el programa hagi d'assumir les conseqüències d'una manera de fer "vergonyosa" que "no és periodisme" i serveix per "abonar persecucions i justificar repressions".

