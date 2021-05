Els partits sobiranistes demanen derogar les injúries a la Corona i l'enaltiment del terrorisme

Els partits sobiranistes, ERC, JxCat, CUP i comuns, han registrat una moció al Parlament per instar el Congrés de Diputats a derogar els delictes d’injúries a la Corona i l’enaltiment del terrorisme, a més de reformar els delictes d’odi perquè només es puguin aplicar contra els que discriminen minories o col·lectius vulnerables. Ho han fet a instàncies de la plataforma de suport al raper Pablo Hasél, que també demana la seva llibertat, tres mesos després de ser empresonat, i la dels detinguts en les manifestacions posteriors de suport al músic. Per aquest dissabte s'ha convocat una manifestació a Lleida en favor de Hasél.En una roda de premsa davant del Parlament, amb la presència d’alguns diputats, la plataforma ha reivindicat altre cop la llibertat del raper i la defensa de la llibertat d’expressió.La seva advocada, Alejandra Matamoros, ha dit que els delictes d’enaltiment del terrorisme i injúries a la Corona només s’apliquen a dissidents polítics antifeixistes i no són propis d’un estat “que es diu democràtic”. Pel que fa als delictes d’odi, ha explicat que es van introduir al Codi Penal per protegir les minories o els col·lectius vulnerables, però sovint s’han aplicat contra col·lectius antifeixistes que han criticat els cossos policials o membres d’ultradreta. Per això volen que es reformi per tal que quedi clar que només es pot aplicar als que discriminin i vulnerin els drets de minories i col·lectius vulnerables.L’advocada d’Alerta Solidària Eva Pous ha dit que els drets tradicionalment no només es guanyen als parlaments, sinó als carrers “amb sang i foc”. Per això ha dit que les manifestacions a favor de Hasél no són només per defensar la seva llibertat sinó els drets col·lectius com la llibertat d’expressió.Per últim, David Martín, membre de la plataforma de suport, ha animat la ciutadania a manifestar-se massivament aquest dissabte a Lleida, ja que la “pressió als carrers” i la “lluita massiva i contundent” és “l’única manera que no s’apagui” la reivindicació dels drets. En aquest sentit ha demanat una “amnistia total” per a Hasél i tots els detinguts en les manifestacions posteriors al seu empresonament perquè “tots els mitjans de lluita són legítims”.

