Ocupen el consolat de Colòmbia a Barcelona

Una trentena de persones ha ocupat aquest dijous al migdia el consolat de Colòmbia a Barcelona, fet que ha obligat a actuar unitats dels Mossos d'Esquadra per intentar desallotjar la seu diplomàtica segons diverses fonts. Els manifestants protestaven contra l'onada de violència policial i militar amb què ha respost el govern conservador colombià a les protestes i aturades contra les reformes econòmiques. El consolat està situat al carrer Pau Claris entre Diputació i Gran Via.Feia dies que una patrulla dels Mossos vigilava el consolat, però la protecció no ha estat suficient per evitar que una trentena de persones ocupi el consolat. Almenys cinc patrulles dels Mossos són al consolat. Fa dies un grup d'expatriats del país ja es va manifestar davant la seu consular

