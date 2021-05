El sector turístic es manifestarà diumenge per la manca d'ajudes i la seva «criminalització»

Altres notícies que et poden interessar

El sector turístic sortirà al carrer aquest diumenge a la tarda, al passeig de Gràcia de Barcelona, per "donar visibilitat" a la seva situació davant la "criminalització" del sector. El Col·legi Oficial de Professionals de Turisme de Catalunya (COPTUR) ha reclamat "suport" a les administracions davant la forta caiguda d'ingressos, la "falta de compensacions" pel tancament de les empreses i la incertesa. En concret, ha demanat una "participació estratègica" entre les administracions i els professionals del sector, ajudes directes per garantir l'ocupació, programes de formació i una "presència significativa" del sector en la gestió dels fons europeus.La presidenta de la comissió gestora de COPTUR, Silvana Millet, ha presentat un manifest del sector que explica la situació que està vivint i ha alertat de l'afectació que està tenint la crisi pandèmica en el turisme, "que és molt superior a la de tots els altres sectors, en part per la seva dependència de la mobilitat". Ha criticat "la falta d'unificació en els protocols creats". Millet ha recordat que els ERTO del sector representen més del 50% del total. Silvana Millet s'ha referit a la "incertesa" que pateix el gremi, que "continua impedint qualsevol previsió i la gestió, el que perjudica greument el sector i limita la seva competitivitat respecte d'altres territoris"."Som professionals del turisme i volem que se'ns visibilitzi", ha explicat per la seva banda Anna Sánchez, vicepresidenta del COPTUR. Ha dit que en alguns llocs, el sector se sent "criminalitzat". Sánchez ha assegurat que la crisi ha demostrat que "sense el turisme no es pot viure, i això que només som el 14% del PIB, però la transversalitat dels ector fa que d'ell depenguin des del comerç al món del taxi, de les agències de viatges al Barça".Sobre l'efecte de les baixes produïdes en la propera edició del congrés del Mobile, Anna Sánchez, vicepresidenta del COPTUR, li ha tret ferro i ha dit que és un fet "normal". Ha subratllat, en canvi, que "l'important és que se celebri i, en aquest sentit, creiem que pot ser una inflexió per al sector".

