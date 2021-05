Llum verda a les primeres propostes del pacte antifeixista al Parlament amb el suport del PSC

El Parlament ha donat llum verda al ple d'aquest dijous a les dues primeres propostes del pacte antifeixista acordades entre ERC, Junts, la CUP i En Comú Podem. L'independentisme i els comuns, doncs, avancen en aquest acord amb l'aprovació del "compromís per una Catalunya de drets i llibertats, diversa i cohesionada" i la creació d'una comissió d'estudi sobre el racisme institucional i estructural.Les dues iniciatives han rebut el suport de la majoria de la cambra -també dels partits que no presentaven les propostes, com el PSC, que setmanes enrere s'havia desmarcat del consens previ no oposant-se al fet que Vox no tingués senadors autonòmics -. Només la ultradreta ha votat en contra de les dues proposicions mentre que Ciutadans s'ha abstingut en la creació de la comissió sobre el racisme institucional i estructural.Les mesures, que han estat presentades pels diputats de les quatre formacions proposants, estan centrades a frenar el discurs d'odi de l'extrema dreta. Jéssica González, diputada dels comuns, ha tancat els parlaments en nom de tots els partits que formen part del pacte explicant que no és el mateix "ampliar" que "reduir" drets i que tampoc és igual "l'extrema dreta que l'extrema esquerra". González, també ha lamentat que els "hauria agradat" que el PSC, Ciutadans i el PP s'haguessin sumat als dos acords aprovats.El diputat dels socialistes, Ferran Pedret, ha justificat la decisió d'abstenir-se en alguns punts al·legant que al reglament del Parlament "ja hi ha mecanismes per frenar els discursos d'odi". A més, ha criticat que se'ls acusi de "connivència" amb l'extrema dreta per no assumir l'estratègia acordada per la resta de partits. Pedret ha recordat també que alguns grups "retreuen" l'ús del castellà a l'hemicicle i que es va fer una crida a l'excap de l'oposició, Inés Arrimadas, a "tornar a Xerès".Joan Garriga, diputat de l'extrema dreta de Vox -contra qui van dirigides, d'alguna manera, les propostes- critica el "cordó antidemocràtic" al seu partit "fins i tot en una reunió de Salut". "Com si els votants de Vox no es poguessin contagiar", afirma. Garriga ha acusat els partits independentistes de fer de "l'odi la seva acció política" i ha denunciat també el "discurs d'odi" a través de TV3 i Catalunya Ràdio. "Deixin de ser racistes amb els votants de Vox", ha finalitzat.Nacho Martín Blanco i Lorena Roldán, representants de Ciutadans i del PP respectivament, han anat en una línia molt semblant. Martín Blanco creu que a Catalunya "no hi ha racisme institucional" i ha explicat que té "molts amics independentistes". També ha exposat una sèrie d'expressions "racistes" que en anys anteriors havien fet alguns representants independentistes i dels comuns.Al seu torn, Roldán ha afirmat que és una "paradoxa" que l'independentisme demani acabar amb el racisme quan "no s'ha vacunat" a la policia espanyola i la guàrdia civil i s'ha reiterat en la cadena d'expressions "xenòfobes" dels líders independentistes que havia iniciat Martín Blanco. Aquestes acusacions han generat una sèrie d'intervencions per al·lusions, entre les quals també s'ha defensat la presidenta del Parlament, Laura Borràs.Amb l'aprovació d'aquestes mesures es tanca una sessió matinal del Parlament que ha avalat també la designació dels senadors autonòmics i ha acollit la sessió de control al Govern en funcions. A la sessió de la tarda l'atenció estarà posada en la intervenció del vicepresident en funcions, Pere Aragonès, que compareixerà després que fa unes setmanes s'aprovessin les propostes de PSC, Ciutadans i PP perquè el líder d'ERC exposés la resposta del govern a la pandèmia i la proposta per gestionar els fons europeus.

