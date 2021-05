Un punt d'acupuntura, un remei per girar un nadó que ve de natges

Torrescasana treballant a la consulta. Foto: Arxiu particular

Carles Torrescasana va començar a estudiar acupuntura l'any 2013. Foto: AFT

Carles Torrescasana Paños. Nascut a Manresa l'any 1972. Al barri de la plaça Catalunya, concretament. Va cursar la primària a l'escola La Salle, i un cop amb el COU a la butxaca, va decidir treure's el grau de Tècnic en Radiologia. "Segurament, si m'hagués agradat estudiar, m'hauria decantat per fer la carrera de Medicina", confessa. I és que sempre, des de ben petit, el benestar de les persones era quelcom que el preocupava profundament: "Patia molt quan veia que algú no estava bé i era immensament feliç quan aquest algú millorava", assegura. Amb 21 anys va entrar a treballar de radiòleg al Centre Hospitalari. Ja no es va moure dels equipaments sanitaris de la ciutat (CH, Clínica Sant Josep i Sant Joan de Déu) fins que en va complir 47.Quan ja feia més de dues dècades que treballava amb les màquines de raigs X ("vaig ser la primera persona que va provar la ressonància magnètica i la gammagrafia a Manresa", somriu), va decidir fer cas a la seva "veueta interior" i posar-se a estudiar medicina tradicional xinesa. Aquella manera d'entendre la salut tan diferent a l'occidental el va captivar tant que un cop acabada la formació (el 2018) va decidir tirar-se a la piscina, demanar una excedència a la feina i engegar la seva pròpia consulta, Teràpies Orientals , en la qual treballa tot tipus de patologies a través de l'acupuntura, el shiatsu, les plantes medicinals, l'alimentació i l'auriculoteràpia. Encara ara al·lucina amb el poder curatiu d'aquestes tècniques que dia rere dia captiven més persones.- En anar a l'arrel del problema. La intenció no és (només) eliminar els símptomes que provoquen malestar, sinó que el que s'intenta és buscar l'origen o les causes que provoquen aquests símptomes.- El primer que faré serà demanar-te una sèrie de coses que a priori et semblarà que no tenen res a veure amb el mal que tens, però que a mi m'ajudaran molt per detectar on rau el problema.- Si dorms bé a les nits, si tens tendència a suar en excés, si tens digestions pesades, si hi veus borrós, si tens la boca seca... Amb les respostes que em donis, juntament amb uns pols específics que prenc, acabaré esbrinant quin és l'òrgan que tens en desequilibri i que et fa estar com estàs.- Segons la medicina tradicional xinesa, tota dolència té l'origen en un desequilibri orgànic a nivell energètic. Quan aconsegueixes saber quin és l'òrgan que no va a l'hora i el treballes, elimines tota la simptomatologia.- Exceptuant algunes casuístiques concretes (fer un mal gest mentre fem esport o durant la nit, per exemple), sí.- A través de l'acupuntura, sobretot. El nostre interior està ple d'energia que circula a través dels anomenats meridians. Quan aquesta energia queda estancada o bloquejada (és aquí on apareixen els símptomes), del que ens encarreguem els acupuntors és de tornar a fer-la circular a través de la punció d'agulles fines en punts concrets del cos.- Més de 350. I cadascun d'aquests té 7 o 8 accions. Això vol dir que no hi ha una manera matemàtica de tractar un desequilibri: cada acupuntor té la seva lògica.- Jo penso que sí, que la intuïció és un ingredient molt potent en acupuntura. Igual que ho és la intenció.- Quan algú té la voluntat d'aconseguir alguna cosa i dirigeix tota la seva energia cap allà, al final aquella cosa acaba essent una realitat. Soc conscient que parlo en termes molt poc científics, però tenint en compte la meva experiència, puc assegurar que quan poses intenció en allò que fas i prens consciència de cap a on dirigeixes els teus pensaments, els resultats arriben.- No cal. A mi, a la consulta, m'han vingut nens ben xics. I és al·lucinant perquè no tenen res a veure quan entren a la consulta que quan en surten. S'equilibren. Es troben millor. I ells, això de l'energia, no saben ni què és... Però no només infants, eh! És que és meravellós: gent que ho ha provat tot i que ve aquí i allò que feia tants anys que arrossegava, desapareix...- Fa uns quatre mesos va venir una noia embarassada a qui li havien de programar una cesària perquè la criatura li venia de natges. En medicina tradicional xinesa hi ha un punt d'acupuntura situat a la punta de l'ungla del dit petit del peu en el qual, si li poses escalfor amb una herba que es diu artemisa tres o quatre cops al dia, el nadó s'acaba girant. Doncs, efectivament, al cap d'una setmana la criatura s'havia girat! I pensa que aquella noia va venir com a últim recurs!- També recordo un cas que encara ara me'n faig creus: una noia molt jove que, arran d'una malaltia que havia patit i de la medicació que s'havia hagut de prendre, hi havia dies que, de tan esgotada com se sentia, no podia ni aixecar-se del llit. Tenia moltes nàusees, els peus molt inflats... Al cap de dues sessions d'acupuntura, ja es podia tornar a posar les sabates i els mitjons perquè se li havien desinflat els peus completament i les nàusees i el cansament li havien desaparegut. De casos com aquest te'n podria explicar tants...!- No t'ho pots imaginar. Encara ara arribo a casa emocionat i, com si fos un nen petit que torna de l'escola, li explico tot el que m'ha passat a l'Anna, la meva parella. Penso realment que estava destinat a fer això: m'apassiona. I tenint en compte aquest caràcter meu, que m'agrada tant ajudar i fer sentir bé la gent, no tinc cap dubte que soc on he de ser.

