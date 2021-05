El Clínic és el primer hospital de l'Estat a assolir els 1.000 trasplantaments de ronyó de donant viu

Altres notícies que et poden interessar

L'Hospital Clínic s'ha convertit en el primer centre de l'estat espanyol a fer 1.000 trasplantaments de ronyó de donant viu i un dels pocs d'Europa i del món que assoleix aquesta xifra. Una "fita important", ha destacat el director general de l'hospital, el doctor Josep Maria Campistol, en una roda de premsa per exposar aquesta consecució i sensibilitzar la ciutadania sobre els beneficis de ser donant viu.Des que el 1965 va fer la primera de les operacions, l'hospital barceloní ha superat barreres, com trasplantaments de donants incompatibles, amb un total de 109 procediments realitzats des del 2006. Una de les persones més recordades ha estat el doctor Rafael Gutiérrez i la frase que entonava, "No hi ha trasplantament impossible".

