Només la meitat de votants d'ERC defensen un Govern de coalició independentista, segons el CIS

El suport al govern de coalició independentista és limitat entre l'electorat d'ERC. Escassament la meitat dels votants republicans del 14-F (48,9%) defensa un executiu que integri també Junts i la CUP, segons l'enquesta postelectoral del Centre d'Investigacions Sociòlogiques (CIS) feta pública aquest dijous, mentre que un 23,6% aposta per un tripartit amb PSC i comuns i un 20,4%, per un govern d'ERC en minoria. En canvi, aquest govern independentista plural és l'opció molt majoritària pels electors de Junts (88,3%) i CUP (68,1%).A nivell global, el tripartit d'esquerres és l'opció més citada, per un 31,2% dels enquestats, per davant del tripartit independentista (23,2%) i, més lluny, l'executiu del PSC en minoria i acords variables (12,7%) o la mateixa opció però amb ERC al capdavant (5,7%). Un 16% cita altres opcions. En tot cas, cal tenir en compte que el baròmetre del CIS magnifica el record de vot del PSC, ja que un 18,4% dels enquestats afirma haver optat per Salvador Illa, molt per damunt que els que citen ERC (13,6%) i sobretot Junts (8,8%), malgrat que el primer lloc va ser molt ajustat a tres bandes.En vot real sobre el cens del 14-F, els socialistes van obtenir l'11,8% dels vots, mentre que els republicans un 10,9% i la formació de Carles Puigdemont, un 10,3%. Els comuns també estan inflats, ja que tenen un record de vot al CIS del 6,3% quan, en realitat, van obtenir un 3,5%. De fet, només els votants dels comuns avalen de forma clarament majoritària (85,6%) aquesta fórmula del tripartit d'esquerres. Els electors del PSC també estan dividits, ja que un 54,7% tria aquesta opció, poc més de la meitat, mentre que un 31,5% voldria que els socialistes governessin en solitari i amb geometria variable de suports.Sigui com sigui, el treball de camp d'aquesta enquesta es va fer entre el 26 de març i l'1 de maig, quan les negociacions entre ERC i Junts encara no s'havien trencat. En relació a la valoració dels candidats, en una escala d'1 a 10, el que obté millor nota i l'únic que aprova és Salvador Illa, amb un 5,1, per davant de Pere Aragonès (4,8) i Jéssica Albiach (4,1). Per sota del 4 es trobarien Laura Borràs (3,9) i Dolors Sabater (3,8) i, ja per sota del 3, Alejandro Fernández (2,9), Carlos Carrizosa (2,5) i Ignacio Garriga (2,3).Pel que fa a l'impacte del coronavirus en l'elevada abstenció, pocs enquestats hi assenyalen una vinculació. Només un 4,3% admet que no va voler o poder votar per culpa de la pandèmia, ja fos per por a contagiar-se o per ser ja positiu. Són més comunes altres respostes vinculades al descontentament amb la política o amb els polítics, per bé que només un 19,6% accepta que es va abstenir quan, en realitat, ho va fer un 48,7% del cens.En relació a la decisió del vot, un 61,2% ja l'havia pres feia temps, però la resta va perfilar-la durant la campanya electoral, en especial durant l'última setmana (18,9%), però també en la jornada de reflexió (3,9%) o el mateix 14-F (6,8%). En concret, un 19,7% tenia dubtes entre diverses opcions electorals, en especial entre ERC i Junts (un 13,1% dels indecisos), però també entre PSC i comuns (7,7%), entre ERC i la CUP (7%) o entre ERC i comuns (5,3%). Només un 5,5% dels enquestats, en tot cas, admeten que les enquestes van impactar bastant o molt a l'hora de perfilar el vot.Sigui com sigui, la campanya electoral no va generar massa interès entre la ciutadania. Només un 16,4% en van tenir molt i un 30,2%, bastant. En canvi, un 30,8% va seguir-la amb poc interès i un 22,3%, sense tenir-ne gens. La percepció general va ser que la independència i el procés van ser l'aspecte que es va tractar més, ja que ho creu un 49,2% dels enquestats, per un 10,3% que afirma que el coronavirus i la gestió de la pandèmia van ser la qüestió principal.

Mostra el teu compromís amb NacióDigital.

Fes-te subscriptor per només 59,90€ a l'any, perquè és el moment de fer pinya.

Fes-te subscriptor