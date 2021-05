Combinar dues vacunes diferents provoca més efectes secundaris lleus, segons un estudi d'Oxford

Combinar dues vacunes diferents genera més efectes secundaris lleus, segons d'un estudi realitzat al Regne Unit. Mentre el govern espanyol continua meditant si autoritza la segona dosi d'AstraZeneca per als menors de 60 anys, un grup d'investigadors d'Oxford ha publicat aquest dijous els resultats preliminars d'un estudi que indica com la barreja d'aquesta vacuna amb Pfizer-BioNTech dona més mal de cap, calfreds i dolor muscular que aplicant la pauta normal.



Tot i això, no s'han detectat efectes secundaris preocupants entre les més de 800 persones majors de 50 anys que han participat en la prova. L'Agència Europea de Medicaments, regulador de referència a la Unió Europea, insisteix que posar la segona dosi de la vacuna Oxford-AstraZeneca és segur.

