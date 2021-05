Els menors de 40 anys es començaran a vacunar el juliol

Els catalans menors de 40 anys es començaran a vacunar contra el coronavirus a partir del juliol. Així ho ha avançat la doctora Carmen Cabezas, responsable del programa de vacunació a Catalunya, en una entrevista a RAC1. Ha avançat que si la vacunació segueix a un molt bon ritme, és possible que a partir d'aquest mes d'estiu desapareguin les franges d'edat i es comenci a vacunar a tothom. Els Estats Units ja vacunen sense distinció d'edat a partir dels 40 anys.En aquest sentit, la intenció de Salut és vacunar a les persones entre els 30 i els 40 anys un cop hagin gaudit de protecció i immunitat tots aquells de 40 i 50 anys. Aquesta última franja d'edat es vacunaran a partir del juny. Cabezas, que es mostra molt positiva pel que fa a les previsions de vacunació, ha afirmat que la franja de persones de 50-60 anys podria avançar-se unes setmanes si arriben més dosis i l'administració de les vacunes va més de pressa.La responsable de la vacunació al país ha avançat que estan pendents de l'Agència Europea del Medicament per saber si s'autoritza la vacunació entre els adolescents de 12 i 16 anys. També als Estats Units ja estan vacunant aquesta franja d'edat de joves, amb molts bons resultats de grup i d'immunitat.La sotsdirectora general de Promoció de la Salut ha explicat que hi ha estudis internacionals que apunten que l'efectivitat de vacunar la franja d'edat dels 12 als 15 és quasi del 100%. En aquest sentit, confia que "segurament" a l'estiu hi haurà ja la possibilitat de vacunar nois i noies d'entre 12 i 15 anys.Cabezas també ha explicat que a partir de dilluns que ve es reprendrà la immunització d'aquelles persones de col·lectius essencials, com ara mestres, que encara no han rebut primera dosi. D'altra banda, la responsable ha indicat que tan bon punt hi hagi una decisió sobre com s'ha de completar la pauta de vacunació a les persones menors de seixanta que van rebre una primera dosi d'AstraZenca es programaran les cites.

Mostra el teu compromís amb NacióDigital.

Fes-te subscriptor per només 59,90€ a l'any, perquè és el moment de fer pinya.

Fes-te subscriptor