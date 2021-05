Salvador Illa: «La fórmula més lògica és un Govern amb els comuns i el suport extern d'ERC»

El candidat del PSC, Salvador Illa, manté que no facilitarà la investidura de Pere Aragonès (ERC) per evitar noves eleccions. "Per què he d'investir una persona que vaig derrotar a les urnes?", ha preguntat en una entrevista a El Matí de Catalunya Ràdio. Alhora ha reivindicat que qui té més vots en unes eleccions ha de poder intentar ser investit i ha considerat una "anomalia" que no se li permeti.Illa proposa un govern bipartit amb els comuns i el suport d'ERC des de fora. Considera que unes noves eleccions "no convenen a Catalunya" i admet que tornar a celebrar comicis en un espai curt de temps normalment "no canvia massa les coses".Illa ha recordat que "demà farà tres mesos de les eleccions, porta 5 anys governant amb Junts, es coneixen prou bé, i de moment dues votacions han acabat en fracàs. Crec que és el moment que deixi pas a altres persones, respectant els resultats de les eleccions".Així, el socialista insisteix que "el que no farem serà avergonyir-nos d'haver guanyat les eleccions. Els ciutadans trien, en democràcia, i tinc la legitimitat d'intentar articular aquesta majoria d'esquerres existent per passar pàgina".Després que la líder dels comuns, Jéssica Albiach, hagi instat Illa a moure's i sortir del seu racó, el candidat del PSC li ha replicat que no està en "cap racó" i que els resultats del 14-F els han atorgat la "centralitat política".

