La policia espanyola denuncia la revista «Latira» de Ripoll per un delicte d'odi

Sí, tractem la policia espanyola com allò que és: una força d’ocupació espanyola. Ara, acusar-nos de ‘fanàtics’ i ‘fonamentalistes’ un grup ultranacionalista farcit d’estanqueres… S’han de tenir ben posats. https://t.co/4SMY3SvG1k — latira (@revistalatira) May 10, 2021

El Sindicat Unificat de Policies (SUP) ha presentat una denúncia contra la revista Latira de Ripoll per un delicte d'odi i injúries, segons el portal vozpopuli. La publicació qualifica la Guàrdia Civil i la Policia Nacional espanyola com a "forces d'ocupació". En la denúncia es demana que es bloquegi l'accés a la publicació.Els fets es van precipitar quan el diari Crónica Global va posar el crit al cel amb un text publicat a Latira . En concret, al directori d’ubicacions dels serveis municipals de la revista local on es refereix a la Policia Nacional espanyola i la Guàrdia Civil com a “forces d’ocupació espanyoles”.Ho fa en comptes d'utilitzar la fórmula habitual de "comissaria", un equipament situat a la carretera de Molló, al quilòmetre 11. L’apunt es pot llegir tant a la versió de la revista en paper com en format digital “L’atac de Latira ha aixecat indignació a Twitter, on diversos usuaris han acusat la revista de ‘xenofòbia’, ‘odi’, ‘supremacisme’ i ‘paranoia nacionalista’, mentre que d’altres ho titllen de ‘ridícul’ i ‘surrealista”, diu el diari de la caverna mediàtica.Latira no afluixa i s’ha reafirmat del que ha publicat: “Les coses s’han de dir pel seu nom i, de moment, la Guàrdia Civil i qualsevol organisme de l’Estat són forces d’ocupació”.

