​El TSJM manté el nom del carrer Caídos de la División Azul a Madrid

Feixistes a dojo.....

Per Samurai el 13 de maig de 2021 a les 12:50 2 0

Y de los homenajes a su reverenciado dictador genocida que me dice?...... Patriota español, tu besas esa bandera y yo reniego de ella porqué en su nombre se encarceló, masacró y asesinó impunemente a miles de personas que yacen en las cunetas por sus ideas. Me da asco esa bandera por todo lo que representa: guerra entre hermanos, dictadura, fascismo, cárcel, tortura, juicios sumarísimos, fusilamientos, ruina, desolación, corrupción, impunidad, hambre, exilio, penurias, sufrimiento, represión, prepotencia, abuso, amenaza, intimidación, humillación, expolio y monarquía impuesta a la fuerza. Y ahora se enarbola nuevamente para proclamar la injusticia, imputaciones fraudulentas, afinamiento de fiscales, peticion de penas por rebelión y sedición donde sólo hubo desobediencia, recentralización, ley mordaza, 155, intervención de nuestra economia y nuestras instituciones, malversación, cohecho, prevaricación, cargas policiales totalmente desproporcionadas contra gente indefensa que causaron mas de mil heridos, manipulación informativa, linchamiento mediático, pena del telediario, insultos y vejaciones constantes y persistentes en el tiempo, prisión preventiva indefinida, maltrato, multas coercitivas y fianzas inasumibles que comportan la ruina económica de los encausados por sus ideas, etc. etc..... Y, menos mal que no hay PRESOS POLITICOS...., como dicen desde el Partido Podrido, sus Socios-listos, C's. Fachas, la Abogacia del Estado de Desecho, una Fiscalía que "afina" en manos de la extrema derecha de Vox, una Injusticia Española totalmente parcial y politizada, y un Tribunal Inconstitucional anclado en la época de Franco. Si me pegan, me divorcio..... HO TORNAREM A FER !!*!!