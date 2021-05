Les noves quotes d'autònoms que proposa l'Estat: de 90 a 1.220 euros

El Ministeri de Seguretat Social planteja un període de nou anys per desplegar completament el sistema i que les quotes passin a ser d'entre 90 i 1.220 euros al mes. Aquestes quotes s'aplicarien el 2032.Fonts del Ministeri de Seguretat Social afirmen que no hi ha res definitiu i que tenen sobre la taula molts documents de treball. Fonts dels agents socials també remarquen que encara no s'ha tancat la reforma.Des de la Unió de Treballadors Autònoms i Emprenedors (UATAE), la secretaria general María José Landaburu celebra en una piulada "l'avenç cap a la justícia contributiva que suposa" aquest sistema -"a falta de conèixer amb detall la proposta"- i demana que "s'apliqui al més aviat possible a qui té menys ingressos, sense haver d'esperar fins a nou anys".Al seu torn, la presidenta de la Confederació de Treballadors Autònoms de Catalunya (CTAC), Sandra Zapatero, ha lamentat haver conegut les novetats "de manera indeguda" a través dels mitjans de comunicació i no a la taula de negociació on participen les organitzacions més representatives del col·lectiu.Pel que fa al contingut de l'esborrany, Zapatero ha titllat d'inacceptable que un treballador que té uns rendiments inferiors a 3.000 euros anuals hagin d'abonar 2.400 euros per la cotització. "Això no pot funcionar. S'ha d'alleugerir la pressió de cotització per les rendes més reduïdes i el sistema ha de convidar la fugida de l'economia submergida", ha dit.El president de la Federació d'Associacions de Treballadors Autònoms (ATA), Lorenzo Amor, ha dit que la proposta està "mal dissenyada" i ha esperat que el Ministeri la retiri. "Aquestes taules encara no han passat per les taules tècniques del diàleg social", ha dit. Segons Amor, el govern espanyol comet un "error" posant a un esborrany quelcom que "no ha discutit ni amb els agents socials ni amb les associacions d'autònoms".