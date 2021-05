ERC i Junts continuen enrocats tot i l'intent d'insuflar aire a la investidura

Si no hi ha govern d'esquerres serà culppa que les esquerres no els voten

Per Odil.le el 12 de maig de 2021 a les 22:14 0 1

No acabo d'entendre per què erc no busca ela vots del psc si resulta que ha mig abandonat l'independentisme i si vol fer un 'gir radical a l'esquerra'. Es passen el dia dient que jxcat no és d'esquerres, vol fer politica d'esquerres i resulta que si tenim noves eleccions no és per culpa dels partits d'esquerres (psc..) i si de jxcat que diuen no lo és.