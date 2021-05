Poble Lliure demana replantejar la negativa de la CUP a entrar al Govern

Poble Lliure vol més implicació de la CUP en la legislatura. A través d'un posicionament de la seva direcció al qual ha tingut accés, el partit de l'esquerra independentista, integrat a la CUP, demana replantejar la negativa dels anticapitalistes a entrar al Govern. També es mostra crític amb l'acord assolit amb ERC , que consideren "clarament insuficient" especialment pel que fa a la qüestió nacional. Per això, reclamen "renegociar i concretar amb tots els actors" el pacte en termes de "ruptura democràtica per la independència" i "desenvolupar i concretar" els acords socials i econòmics, i negociar els responsables polítics de tirar-los endavant.Una de les prioritats de qualsevol acord, segons Poble Lliure, ha de ser la construcció "d'estructures d'institucionalitat republicana, independents de la legalitat espanyola", com ara el Consell per la República. Aquest organisme, liderat per Carles Puigdemont i Toni Comín, ha estat un dels elements clau en les negociacions per formar Govern. La CUP no en forma part, però Poble Lliure sí, de la mà del seu portaveu, Guillem Fuster, que és membre del seu Consell de Govern amb una implicació molt activa.L'organització vinculada a la CUP és crítica també amb ERC i Junts, a qui acusa de posar els interessos de partit per davant de la construcció d'una "estratègia d'alliberament del país" i de no haver definit fins ara com avançar cap a la independència. La victòria del PP a Madrid fa preveure un augment de la repressió a curt termini, segons Poble Lliure, i per això cal que la CUP i Guanyem "assumeixin la responsabilitat que el poble català els ha donat i liderin una nova proposta". "No podem perdre dos anys més, necessitem les eines de poder necessàries creades i en marxa, tant per poder-nos defensar com per poder pensar en nous embats", diu el comunicat.Poble Lliure demana des de fa mesos un pas endavant de la CUP. Reclamen un govern nacional i popular ampli amb objectius "nítids i ben definits" que assumeixi la construcció d'una estratègia de ruptura amb l'Estat. Qualsevol acord que no neixi de les tres formacions independentistes, entenen, "aprofundirà en la desorientació i les lluites fratricides". Un bon exemple és la situació dels últims dies des que Pere Aragonès va anunciar la voluntat d'ERC d'explorar un govern en solitari amb el suport de Junts a la investidura.Poble Lliure també s'ha mostrat, a través de posicionaments públics de diversos dirigents , a favor que la CUP entri al Govern -una opció que altres sectors de la candidatura no comparteixen- després de la victòria independentista el 14-F i el gir a l'esquerra del Parlament. En les pròximes setmanes, l'organització presentarà una proposta "tàctico-estratègica" sobre les eines per desplegar la lluita per la República amb l'objectiu de "clarificar" quines han de ser les tasques centrals de l'independentisme en el moment actual.

