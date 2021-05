Seat, primera empresa en vacunar: començarà amb uns 800 treballadors majors de 58 anys

Altres notícies que et poden interessar

Seat és la primera empresa que vacunarà a les seves instal·lacions. La multinacional amb seu a Martorell començarà aquest dijous a administrar vacunes, en coordinació amb Salut, als seus treballadors de més de 58 anys, que són uns 800, i s'anirà baixant l'edat a mida que avanci el procés d'immunització.El Govern i SEAT espera que en els propers dies es pugui també ampliar la campanya de vacunació a altres persones que visquin o treballin a l'entorn del Baix Llobregat i que estiguin en les franges d'edat seleccionades per rebre el vaccí. La vacunació es farà en un espai annex a Seat, amb el personal sanitari intern de la multinacional, i amb vacunes de Salut.El 26 de febrer, la conselleria de Salut i Seat van arribar a un acord per col·laborar en la vacunació un cop hi haguessin prou vacunes. Ara, aquest pacte es formalitza amb l'inici d'una campanya d'immunització a les instal·lacions de l'empresa del grup Volkswagen a Martorell.Seat recorda que té una "llarga trajectòria en l'àmbit de la salut laboral i compta amb unes instal·lacions mèdiques i un centenar de professionals sanitaris preparats per assumir d'immediat aquesta tasca amb les màximes garanties". Tot el procés de vacunació es farà en coordinació absoluta amb Salut. Seat és la primera gran empresa que començarà a vacunar els treballadors i que, a posteriori, es convertirà també en centre de vacunació de la població general.De fet, les patronals ja havien indicat amb anterioritat la seva voluntat de col·laborar amb el Govern en el procés de vacunació. Foment, per exemple, va fer arribar a Salut un document que apuntava que les empreses podrien vacunar la totalitat de les seves plantilles en el període d'un mes i ajudar a accelerar la immunització de tota la població.Des de l'any 2017, Seat compta amb un centre de salut pioner on ofereix medicina preventiva, assistencial i rehabilitadora, el CARS, on gairebé 20.000 treballadors de la marca i del grup Volkswagen a Espanya poden ser atesos, en col·laboració amb el sistema de salut públic. A més, des de fa anys, Seat s'encarrega de vacunar de la grip als treballadors a les seves instal·lacions.

