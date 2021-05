La candidatura renovadora de Daniel Crespo agafa embranzida en el debat final de la UPC

La Universitat Politècnica vota rector en urna electrònica entre el 14 i el 19 de maig . La campanya ha viscut aquest dimarts un debat entre els dos candidats, l'actual rector, Francesc Torres, enginyer de telecomunicacions, i Daniel Crespo, catedràtic de Física i president de la Junta de Personal Docent. El debat -organitzat pel Consell de l'Estudiantat i moderat per l'enginyer de camins Emeka Okpala- ha estat intens. Només començar, Daniel Crespo ha acusat Torres de "copiar" el programa de la candidatura alternativa, una cosa que, segons l'aspirant, ha caracteritzat el seu mandat.Tots dos candidats tenen equips amb perfils acadèmicament sòlids. Crespo, amés, ha aconseguit sumar suports dels sectors més sobiranistes de la UPC, en una universitat que va ser la primera de Catalunya a posicionar-se en favor de la llibertat dels presos. En el debat d'avui, no s'ha entrat en la situació política, però Crespo, que ha adoptat una actitud més a l'ofensiva en el debat, ha subratllat el seu projecte per consolidar la UPC com "una universitat catalana i global", amb un esforç per assegurar el pes de la llengua catalana a la universitat.Tots dos candidats han defensat la recuperació al màxim de la presencialitat de cara al curs vinent. Crespo ha defensat mantenir el mapa actual de graus que ofereix la UPC i de replantejar l'oferta de màsters. Ha criticat la Generalitat per establir un preu més alt dels crèdits de màster que dels de grau, ha demanat igualar el preu de graus i màsters i ha reclamat a les universitats públiques que es plantin davant les administracions en favor de la reducció de taxes docents per assolir un tracte més just per als estudiants.Torres també ha criticat les retallades sofertes per la xarxa universitària i ha defensat un increment de les beques de doctorat. Crespo ha aprofitat per assenyalar que en el programa inicial de Torres ni se'n parlava d'aquest tema, però després el rector l'ha fet seu. Tots dos han propugnat una avaluació del professorat.Crespo ha assenyalat com a principal repte de la universitat la renovació generacional. L'edat mitjana del Personal d'Administració i Serveis (PAS) és de 48 anys i la de Personal Docent i Investigador (PDI) de 54. És una situació fruit de la congelació de facto de plantilles entre els anys 2010 i 2018, quan la UPC va perdre al voltant de 300 docents, compensats per un increment del professorat associat a temps parcial. Crespo s'ha compromès a fer una relació de llocs de treball a la UPC, departament per departament. Ha promès recuperar una plantilla de 300 professors en tres anys.En recerca, Crespo ha proposat identificar les grans línies transversals d'investigació, ha criticat l'excés de burocratització en els processos de recerca i ha exigit el repartiment dels fons europeus amb transparència i rigor. Per la seva banda, Torres ha garantit una política activa de suport als grups de recerca i dedicar 5 milions d'euros els propers anys per a la iniciació dels estudiants en investigació.Sobre la política lingüística, Torres ha enarborat el compliment estricte de la legalitat en aquest tema i el Pla de Llengües 2020-25 per garantir la "seguretat lingüística" perquè l'alumne sàpiga en quina llengua s'impartirà una matèria. Crespo ha enunciat una àrea explícita per a la llengua i la defensa expressa de la UPC com a universitat "catalana i global": "Hem de defensar la nostra llengua perquè conèixer altres llengües ens enriqueix, però la nostra ens defineix". Crespo s'ha referit a l'objectiu que els estudiants que venne de fora sàpiguen que la UPC és "una universitat catalana".Torres ha destacat l'esforç fet en igualtat de gènere, també en política de beques, i que de ser reelegit crearà un delegat del rector per a igualtat. Crespo li ha recordat que fa pocs mesos es va negar a que hi hagués un 40% de places de càtedres destinat a dones i s'ha compromès a fer que un 35% de les places que surtin a concurs per ocupar càtedres sigui per a dones.

