El TJUE avala alliberar un ciutadà amb ordre de detenció internacional si ja ha estat jutjat

El Tribunal de Justícia de la Unió Europea (TJUE) ha avalat deixar en llibertat una persona que tingui una ordre de detenció internacional si ja ha estat jutjada a la mateixa UE. Arran d'una pregunta prejudicial sobre un ciutadà perseguit per la justícia nord-americana, l'alt tribunal amb seu a Luxemburg ha determinat aquest dimecres que els estats membres de la UE poden rebutjar una petició d'extradició internacional contra un ciutadà si ja han jutjat els fets pels quals se'l reclama.El TJUE aclareix que les autoritats el poden detenir preventivament si veuen que apareix al sistema d'alertes d'Interpol, però que l'han de deixar lliure un cop comprovin que el cas està tancat.Segons ha avançat La República , la sentència determina que les resolucions de qualsevol tribunal europeu han de ser respectades a la resta de la UE. D'aquesta manera, ahuria de permetre fer valdre la sentència de Schleswig-Holstein sobre Carles Puigdemont davant l'euroordre d'Espanya a Bèlgica. I també tindria efectes sobre Lluís Puig, que té una sentència ferma de la justícia belga que denega l'euroordre del Tribunal Suprem.El TJUE respon així a la justícia alemanya, que tenia dubtes sobre una petició d'extradició dels Estats Units contra un ciutadà alemany. Abans que els EUA enviessin l'ordre de detenció a través Interpol, Alemanya ja havia obert un procediment judicial contra ell pels mateixos fets pels quals els nord-americans el reclamaven. Els tribunals alemanys van acabar arxivant el cas, però l'afectat va presentar un recurs perquè es retirés la notificació de detenció en territori europeu.El ciutadà en qüestió al·legava que s'havia d'aplicar el principi de non bis in idem, que prohibeix tornar a jutjar a una persona pels mateixos fets pels quals ja ha estat jutjada en ferm. El TJUE li ha donat finalment la raó assegurant que pot exigir la supressió de les seves dades del sistema d'alertes d'Interpol que tenen els estats membre de la UE.

